Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Remco Evenepoel wordt bij Red Bull-BORA-hansgrohe heel positief ontvangen door een andere begenadigd klimmer. Giulio Pellizzari lijkt blij met zijn komst, maar hoe wordt hun samenwerking in de praktijk?

De Italiaan laat zich bij Cyclingpro.net uit over de komst van Evenepoel naar Red Bull. "Ik denk dat het echt goed is voor de ploeg. Nu hebben we twee van de vier beste wielrenners ter wereld. Het is een goede kans voor een jonge renner zoals ik om samen met hem te groeien. Ik denk dat er een goed seizoen op ons wacht", aldus Pellizzari.

Dat zijn allemaal zaken die Evenepoel veel plezier zullen doen om te horen. Alleen is die uitspraak over twee van de vier beste renners ter wereld wel opvallend. Pellizzari zet Primoz Roglic daar dus ook bij. Daar zit mogelijk ook een addertje onder het gras voor Evenepoel, ondanks de positieve commentaren van Pellizzari aan zijn adres.

Lyrisch over Roglic

Met Evenepoel, Roglic en Lipowitz in de ploeg, is het niet ondenkbaar dat de meesterknechten ook een voorkeur hebben voor een kopman voor wie ze willen rijden. Dan zou Pellizzari wel eens in het kamp van Roglic kunnen belanden. Als de nummer 6 uit de Vuelta en Giro over de Sloveen spreekt, is hij niet enkel positief. Dan is hij lyrisch.

"Primoz en ik zijn goede vrienden geworden. Ik vind het leuk om samen met hem te koersen. Ik heb veel van hem geleerd en ben verheugd om aan zijn zijde te koersen. Misschien koersen we nog twee of drie jaar samen, afhankelijk van wat Primoz wil doen. Hij heeft maar liefst 91 overwinningen behaald in zijn carrière, wat ongelooflijk is", is Pellizzari vol lof.

Pellizzari wil nog leren van Roglic

Lees ook... Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco EvenepoelPellizzari heeft zich ondertussen dus ook zelf op de kaart gezet als rondetalent. "Toen ik mijn eerste overwinning in de Vuelta behaalde, leek het alsof Primoz zijn armen wel 90 keer in de lucht stak. Gek! Ik wil zoveel mogelijk van hem leren." 

