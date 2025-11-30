Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys"

Hebben we vorig weekend in Tabor nu de allerbeste Thibau Nys gezien? Zijn ploeg zweert van niet. Dat is veelbelovend, want misschien zien we dan in Flamanville een nog betere Nys.

Het talent van Thibau Nys heeft zeker in het veld altijd buiten kijf gestaan. Hij is wel nog altijd maar een kersverse 23-jarige. Voornamelijk op een jonge leeftijd horen ups en downs er nu eenmaal bij. "Ik denk dat we deze winter bij Thibau de regelmaat zullen zien die de buitenwereld al een paar jaar van hem verwacht", aldus Eric Braes in De Zondag.

De ploegleider van Baloise Glowi Lions is ervan overtuigd dat Nys wat die constante betreft klaar is voor een stap vooruit. Alleen kijkt de ploeg daar eigenlijk totaal anders naar in vergelijking met de buitenwereld. "Vanuit het team hebben we altijd benadrukt dat een natuurlijke groei beter zou zijn." Stapje per stapje verbeteren is voldoende voor de ploeg.

Nys heeft grotere motor dankzij de Tour

Braes denkt wel dat de veldritcarrière van Nys nu helemaal gelanceerd is, voor zover dat voordien nog niet het geval was. "Ik geloof dat we nu vertrokken zijn. Op een slechte dag werd Thibau vroeger 20ste, nu vijfde." Dat is een opmerkelijke verbetering. Het wegwielrennen heeft ook geholpen. "Dankzij de Tour is zijn motor groter geworden."

In het huidige veldritseizoen was de prestatie in het Tsjechische Tabor het meest impressionant. Zagen we daar de beste Thibau? "Eigenlijk niet. Thibau vertelde me zonet op training dat hij zaterdag nog een beter gevoel had. Zondag was hij natuurlijk ook sterk. Het was één van die topdagen die je niet op voorhand kan bestellen."

Nieuwenhuis grootste concurrent

Dat vraagt om bevestiging, deze namiddag in de Wereldbekermanche in Tabor. "Hij heeft er zijn zinnen op gezet. Ik denk dat ook Joris Nieuwenhuis goed zal zijn. Hij wordt zijn grootste concurrent voor de zege, denk ik."