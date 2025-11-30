Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Elke renner maakt een programma om zoveel mogelijk uit zijn seizoen te halen. Mathieu van der Poel doet dat ook. Uit zijn planning trekken ook anderen hun conclusies.

Mathieu van der Poel heeft onlangs zijn programma voor het veldritseizoen aangekondigd en zal ook voor het volgende wegseizoen weer een evenwichtig schema uitstippelen. Daar zal ook voldoende ruimte voor trainingen in zitten, maar we kunnen er nu al prat op gaan dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix weer in het rood omcirkelt.

Dat zijn koersen waarin iedereen bij Alpecin-Deceuninck weet dat Van der Poel de kopman is. Dat is meteen ook een stimulans voor de andere renners in de ploeg om hun selectie in af te dwingen. Tegelijkertijd weten ze ook dat ze niet over hun eigen kansen in dat soort wedstrijden moeten beginnen. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt.

Van der Poel rijdt niet iedere klassieker

Neem nu Tibor Del Grosso. De 22-jarige Nederlander ziet het rijden van meer klassiekers als een volgende stap in zijn ontwikkeling. "Mathieu rijdt ook niet iedere voorjaarsklassieker hè, dus ik zal best ook nog voor eigen kans kunnen rijden, maar het lijkt me ook een heel mooie uitdaging om de Ronde en Roubaix te kunnen winnen met de ploeg", zegt hij aan Wieler Revue.

Er zijn inderdaad voldoende klassiekers onder de eendagskoersen om jonge talenten zo ver mogelijk te laten komen. Als Alpecin-Deceuninck op dat vlak de wensen van Del Grosso vervult, zal hij ook dubbel en dik gemotiveerd zijn om zich in Vlaanderens Mooiste en de Helleklassieker helemaal dubbel te plooien voor Van der Poel. 

Del Grosso heeft bepaald niveau voor ogen

Lees ook... Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergetenDel Grosso spreekt wel duidelijk uit wat hij wil en dat kan de ploeg alleen maar helpen. Het wil zeggen dat hij zich niet blindstaart op puur het deelnemen, maar dat hij ook een bepaald niveau van zichzelf verwacht in die koersen.

Tibor Del Grosso
Mathieu Van Der Poel

