Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet is ondertussen wielrenner af, maar met Paul Seixas heeft Frankrijk opnieuw goud in handen. Al maakt Bardet zich zorgen over het grote talent.

Paul Seixas rijdt rond voor Decathlon–AG2R La Mondiale. "Er heerst een zekere hysterie die me een beetje zorgen baart", verklaart Bardet bij Ouest France over zijn jonge landgenoot.

"Je moet onthouden dat een carrière misschien kort lijkt, maar óók lang is. Het moeilijkste in het wielrennen is het behouden van die zorgeloze houding. Dat zien we bij Pogačar, die tijdens de Tour misschien ook wat vermoeidheid begon te tonen."

Bardet ziet een trend

Bardet ziet een trend waarbij jonge renners steeds sneller voor de leeuwen gegooid worden. Daarbij wordt bovendien verwacht dat ze meteen iets laten zien en resultaten neerzetten.

"Tegenwoordig moeten jonge renners bij hun overstap naar de profs aan een verwachtingspatroon voldoen dat zó veel hoger ligt dan tijdens onze generatie", zegt Bardet. "Dat zie je terug in de prestaties die ze op zeer jonge leeftijd al moeten leveren."

Seixas naar de Tour?

"Juist dat aspect, en de mentale druk die ermee gepaard gaat, kan de motivatie op lange termijn aantasten. "Dat Seixas in 2026 al zou deelnemen aan een grote ronde vindt Bardet dan ook geen goed idee.

"Het is goed om in de eerste jaren van je carrière dat gevoel van verwondering te houden bij het ontdekken van nieuwe wedstrijden, door geleidelijk het aantal koersen dat je rijdt op te bouwen. Paul moet over twee of drie jaar nog steeds zin hebben om wedstrijden te rijden die hij nog niet kent."