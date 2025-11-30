Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is
Foto: © photonews

Wout van Aert zul je wellicht niet meer moeten zeggen om zonder het GRAVAA-systeem op pad te gaan. Toch niet in een koers zoals Parijs-Roubaix. U komt er hieronder meer over te weten.

Vorig jaar was er in aanloop naar Parijs-Roubaix heel veel geheimdoenerij over of Van Aert het systeem nu al dan niet zou hanteren. Van Aert besloot het wel te gebruiken en was er achteraf lyrisch over. "Het werkte fantastisch", zei hij toen. Onlangs gebruikte hij het opnieuw tijdens een verkenning van het parcours van Parijs-Roubaix.

Bij Rouleur hebben ze in samenwerking met GRAVAA aan een artikel gewerkt en vroegen ze meer informatie bij GRAVAA-oprichter Gertjan van Ginderen. "Een pomp neemt lucht uit de atmosfeer en laat lucht in de atmosfeer ontsnappen", legt hij uit. "Het is jouw energie die het aandrijft. Dus de pomp is ingeschakeld, de koppeling komt erin, en zodra je het ingestelde drukpunt hebt bereikt, komt de koppeling los."

GRAVAA houdt touwtjes in handen en waakt over betrouwbaarheid

Ze houden bij GRAVAA zelf de touwtjes goed in handen. "We hebben alles zelf ontwikkeld. We produceren alles zelf. We zetten alles zelf in elkaar. Alle plastic onderdelen komen uit Nederland. Alle metalen onderdelen komen van een Aziatische leverancier. We noemen het voorwiel 'de meester'. Dus, elke communicatie gaat via het voorwiel en vervolgens naar het achterwiel."

Om tot het huidige systeem te komen, heeft het Nederlandse bedrijf een hele weg moeten afleggen. "We zijn door alle prototypefasen gegaan, van A, B, C omhoog tot C5 omdat we veel opnieuw moesten doen. Het verhaal van Gravaa is een verhaal van obstakels en obstakels. We wilden de productie uitbesteden, maar het bedrijf waar we het aan zouden uitbesteden ging failliet."

GRAVAA mikt ook op de gewone fietser

Lees ook... Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"Vandaar dat ze zelf over alles de controle behouden en naar Eindhoven verhuisd zijn. "We willen alles verbeteren qua productie van ons product, zodat het kan opschalen en de winkelprijs zo laag mogelijk is." Van Ginderen ziet dus niet enkel de profwielrenners als potentiële klanten maar ook de recreatieve fietsers.

