"Absoluut niet": Thibau Nys wil er niet van weten als het over Mathieu van der Poel gaat

Met vier op zeven is Thibau Nys de dominante factor in het eerste deel van het veldritseizoen. Al beseft Nys ook zelf dat het met Mathieu van der Poel aan de start anders zal worden.

Door zijn forfait voor de derde manche in de Wereldbeker in Sardinië zondag, staat Thibau Nys pas over zo'n twee weken in Namen weer aan de start. Mogelijk staat Mathieu van der Poel daar ook al aan de start.

Kan Nys Van der Poel kloppen?

Nys heeft duidelijk een stap vooruit gezet dit seizoen en boekte een mooie vier op zeven in zijn eerste deel van het seizoen. Of hij in de kerstperiode ook Van der Poel zal kunnen kloppen, daar is Nys helder over.

"Als ik rondrijd zoals in Merksplas of Hamme, waar ik zelfs won, is er geen beginnen aan. Onmogelijk", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij beseft dan ook goed dat Van der Poel daar nog veel sneller zou gereden hebben.

Nys over hoge verwachtingen

Op de Koppenberg, met de benen die hij toen had, zou Nys waarschijnlijk wel dicht gekomen zijn bij Van der Poel. Al moest alles dan wel perfect kloppen voor Nys. Hij legt de verwachtingen dan ook laag

