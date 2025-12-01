Heeft Jurgen Foré hem al gebeld? Tom Boonen onthult of hij terugkeert naar Soudal Quick-Step

Tom Boonen liet al enkele keren vallen dat hij openstaat voor een terugkeer naar Soudal Quick-Step. Hoe ver staat het daar nu mee?

Bij Soudal Quick-Step richten ze zich in 2026 opnieuw meer op de klassiekers, waar de ploeg in het verleden ook zijn grootste successen boekten. Ploegleider Wilfried Peeters voelt zich daar ook een stuk beter bij.

Keert Boonen terug naar Soudal Quick-Step?

Tom Boonen liet al enkele keren vallen dat hij gecharmeerd is door Paul Magnier en voor hem wel zou willen terugkeren naar Soudal Quick-Step. Heeft CEO Jurgen Foré hem al gebeld om Boonen een functie te geven?

"Nog niet. Ze hebben blijkbaar eerst naar Nederland gebeld", zegt Boonen bij Het Nieuwsblad. Niki Terpstra keert wel terug naar het oude nest, hij wordt tijdens het klassieke voorjaar ploegleider bij Soudal Quick-Step.

Boonen wil comfortabele leven niet opgeven

Al is Boonen er ook niet rouwig om dat hij voorlopig niet betrokken is bij Soudal Quick-Step. "Nu, ik heb op dit moment een comfortabel leven. Ik ben er niet uit of ik dat zomaar zou willen opgeven."

Al blijft Magnier hem wel aanspreken, ook als persoon. De Fransman zakte zaterdag ook af naar Mol voor de eenmalige terugkeer van 'Boonen & Friends', wat hem nog in de achtig deed stijgen bij Boonen.