"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

Foto: © photonews

Bij Soudal Quick-Step waait vanaf volgend seizoen een nieuwe wind en wordt opnieuw meer op het klasieke werk gefocust. Tot plezier van ploegleider Wilfried Peeters.

In Gent-Wevelgem werd Tim Merlier dit jaar nog tweede, maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix doet Soudal Quick-Step al enkele jaren niet meer mee voor de prijzen. Daar moet volgend jaar verandering in komen. 

Focus opnieuw op de klassiekers bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel vertrekt en de ploeg verwelkomde onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle aan. Met toptalent Paul Magnier moeten zij Soudal Quick-Step opnieuw successen bezorgen in het voorjaar. 

Ploegleider Wilfried Peeters is blij dat de focus opnieuw naar de klassiekers gaat en voelde al een verschil tijdens de teamdagen de ploeg. "We hebben opnieuw een ploeg. Pas op, daarmee wil ik niks afdoen van Remco", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Want Evenepoel blijft voor Peeters een van de grootste renners die de ploeg ooit heeft gehad. Maar een rondeploeg is veel individueler dan een klassieke ploeg, met lange voorbereidingen boven op een berg. 

Concurrentie in het voorjaar bij Soudal Quick-Step

Lees ook... "Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val"Ik heb al tegen Jurgen (Foré, CEO, nvdr.) gezegd: de laatste twee, drie maanden voel ik mij tien keer beter dan voordien. We komen uit seizoenen waar we moesten schrapen om aan zeven man te komen om de klassieke selecties vol te krijgen. Nu zal er opnieuw concurrentie zijn."

