Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Aan hilariteit geen gebrek in het leven van Mathieu van der Poel. Als je een vaste trainingsmakker hebt die Freddy Ovett heet, kun je dat wel verwachten.

Het is al lang geen geheim meer dat Mathieu van der Poel en Freddy Ovett uitstekend overeenkomen. Dat moet ook wel, als je zo vaak samen traint als die twee doen. Daarnaast zijn ze op sociale media af en toe goed voor een grappige conversatie. Het is nu ook opnieuw zover, bij een nieuwe post van Van der Poel op zijn Instagrampagina.

Van der Poel plaatst elke maand wel een overzicht met een hele reeks foto's en filmpjes. Aangezien het de laatste dag van de voorlaatste maand van het jaar is, is het nu tijd voor een nieuw overzicht. "November", schrijft Van der Poel er vanzelfsprekend bij. Vervolgens kunnen alle geïnteresseerden zien hoe de maand voor VDP verlopen is.

Vriendin Van der Poel duikt op bij maandoverzicht

Wie regelmatig een kijkje neemt op het Instagramaccount van Van der Poel, heeft heel wat van deze beelden uiteraard al regelmatig bekeken. Er zit ook één foto tussen van Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel. Het meest opvallende aan deze Instagrampost zijn misschien niet de plaatjes, maar wel het gesprek met Ovett.

De Australiër heeft immers gereageerd. "Het was weer een maand waarin je mijn persoonlijke cameraman was", lacht Ovett, verwijzend naar de vele updates die hij zelf via dit social mediakanaal over hun trainingen de wereld heeft ingestuurd. Van der Poel heeft ook een gevatte opmerking klaar: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Amusante woordenwisseling tussen Van der Poel en Ovett

Ovette antwoordt dan weer dat een zekere Franky zich met de cijfers bezighoudt. Wie dat precies is, zullen beide renners wel weten. Het is in elk geval amusant om Van der Poel en Ovett op deze manier met elkaar te zien omgaan.