Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Aan hilariteit geen gebrek in het leven van Mathieu van der Poel. Als je een vaste trainingsmakker hebt die Freddy Ovett heet, kun je dat wel verwachten.

Het is al lang geen geheim meer dat Mathieu van der Poel en Freddy Ovett uitstekend overeenkomen. Dat moet ook wel, als je zo vaak samen traint als die twee doen. Daarnaast zijn ze op sociale media af en toe goed voor een grappige conversatie. Het is nu ook opnieuw zover, bij een nieuwe post van Van der Poel op zijn Instagrampagina.

Van der Poel plaatst elke maand wel een overzicht met een hele reeks foto's en filmpjes. Aangezien het de laatste dag van de voorlaatste maand van het jaar is, is het nu tijd voor een nieuw overzicht. "November", schrijft Van der Poel er vanzelfsprekend bij. Vervolgens kunnen alle geïnteresseerden zien hoe de maand voor VDP verlopen is.

Vriendin Van der Poel duikt op bij maandoverzicht

Wie regelmatig een kijkje neemt op het Instagramaccount van Van der Poel, heeft heel wat van deze beelden uiteraard al regelmatig bekeken. Er zit ook één foto tussen van Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel. Het meest opvallende aan deze Instagrampost zijn misschien niet de plaatjes, maar wel het gesprek met Ovett.

De Australiër heeft immers gereageerd. "Het was weer een maand waarin je mijn persoonlijke cameraman was", lacht Ovett, verwijzend naar de vele updates die hij zelf via dit social mediakanaal over hun trainingen de wereld heeft ingestuurd. Van der Poel heeft ook een gevatte opmerking klaar: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"

Amusante woordenwisseling tussen Van der Poel en Ovett

Lees ook... Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellenOvette antwoordt dan weer dat een zekere Franky zich met de cijfers bezighoudt. Wie dat precies is, zullen beide renners wel weten. Het is in elk geval amusant om Van der Poel en Ovett op deze manier met elkaar te zien omgaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Freddy Ovett

Meer nieuws

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

08:00
Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

Cameron Mason verbijt de teleurstelling na derde plaats: "Niet over liegen"

07:35
Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

Renner Alpecin-Deceuninck wordt geprikkeld door het programma van uitgerekend Mathieu van der Poel

21:30
"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

"Remco is nors" vs "Oumi's energie van ander niveau": hilarisch tafereel met Marokkaanse vibes ten huize Evenepoel

20:00
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

15:00
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

18:30
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

17:00
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

16:00
Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

13:00
Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

13:30
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

12:30
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

12:00
Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

11:00
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

10:00
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

09:00
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

08:30
Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

30/11
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

30/11
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

30/11
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

29/11
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

29/11
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

29/11
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

29/11
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

29/11
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

29/11
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

29/11
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

29/11
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

29/11
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

29/11
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

29/11
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

29/11
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

29/11
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

29/11
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

29/11
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

29/11
"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

29/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Tim Merlier Jose De Cauwer Joris Nieuwenhuis Adrie Van Der Poel Primoz Roglic Erwin Vervecken Freddy Ovett Oscar Riesebeek Jonas Vingegaard Rasmussen Serge Pauwels Niels Albert Eli Iserbyt Joao Almeida Wilfried Peeters Romain Bardet

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved