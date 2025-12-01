Merlier wijst aanpak van Philipsen af en zegt wat hij echt belangrijk vindt

Tim Merlier won dit jaar heel wat massasprints, onder meer in Parijs-Nice en de Tour. Hij werd echter ook tweede in Gent-Wevelgem, maar meer focussen op de klassiekers gaat hij niet doen.

De tweede plaats van Tim Merlier in Gent-Wevelgem, de koers die vanaf volgend jaar In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem zal heten, was een van de beste resultaten van Soudal Quick-Step van het klassieke voorjaar.

Voor Merlier zelf een van de mooiste prestaties van het jaar, ook al was het dus een tweede plaats. Merlier boekte dit jaar echter ook 16 zeges, hij won in de AlUla Tour, de UAE Tour, Parijs-Nice, de Tour en Renewi Tour twee etappes.

Merlier wil niet weg van Philipsen opgaan

Die overwinningen in kleinere rittenkoersen zoals de AlUla Tour blijven voor Merlier belangrijk. Zoals Jasper Philipsen zich in het voorjaar meer gaan richten op de klassiekers, dat zal Merlier niet doen.

"Ik verkies ervoor om zoveel mogelijk kans te maken op overwinningen en niet te veel te veranderen aan mijn trainingen", zegt Merlier bij Café Koers. "Zeker omdat ik pas laat de overstap maakte naar de weg."

Enkel Evenepoel won meer dan Merlier

"Ik wil er alles uithalen en dat kan het best als sprinter pur sang", stelt Merlier. Het leverde Merlier al 66 profzeges op, van de Belgische renners in het huidige peloton doet enkel Remco Evenepoel beter met 67 profzeges.