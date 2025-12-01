Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"

Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"
Thibau Nys heeft het eerste deel van zijn veldritseizoen afgesloten. Als hij terugkeert, zal hij het wellicht moeten opnemen tegen Mathieu van der Poel.

Zoek zondag in Sardinië niet naar Thibau Nys, hij staat niet aan de start door een stage in Spanje. Net voor de kerstperiode wil Nys nog wat trainen op de weg om een basis te leggen voor het wegseizoen. 

Nys zoekt balans tussen trainen en crossen

Al zal die basis ook nodig zijn om de drukke kerstperiode door te komen, want Nys zal dan weinig of geen lange trainingen op de weg kunnen inlassen. Ook de afgelopen weken had Nys het daar al lastig mee. 

Hij moest een balans vinden tussen voldoende uren trainen op de weg en voldoende fris blijven om in het weekend te kunnen presteren. Na het EK had Nys veel getraind en dat was merkbaar in Hamme en Merksplas. 

Van der Poel en Van Aert kunnen wat Nys niet kan

"Dat had ik wel wat onderschat: ik moet frisser zijn dan ik gedacht had om top te zijn in het weekend", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Nys had gehoopt dat hij nog wat meer had kunnen trainen tijdens de week. 

Lees ook... Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen"Ik kan best nog wel wat verzetten, maar 20-25 uur blijven trainen en er in het weekend staan, dat is onmogelijk. Het is te zeggen: voor mij. Wout en Mathieu kunnen dat waarschijnlijk wel", besluit Nys nog. 

