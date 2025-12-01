OFFICIEEL: Biniam Girmay heeft na vertrek bij Intermarché-Wanty een nieuwe ploeg

Na het afscheid van Biniam Girmay bij Intermarché-Wanty was het wachten op de aankondiging bij zijn nieuwe ploeg. NSN Cycling Team heeft zijn komst nu bevestigd.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty, waarbij Lotto de paying agent wordt, was Biniam Girmay sinds 15 oktober vrij om te vertrekken bij zijn Waalse ploeg, ondanks een contract tot eind 2028.

Vrijdag kondigde Intermarché-Wanty officieel aan dat de wegen met Biniam Girmay scheiden. De Eritreeër werd al maanden gelinkt aan NSN Cycling Team, de opvolger van Israel-Premier Tech, en de Zwitserse ploeg heeft Girmay nu officieel aankondigd.

Girmay tekent tot eind 2028 bij NSN Cycling Team

Bij NSN tekende Girmay een contract tot eind 2028. Teammanager Kjell Carlström is in de wolken met de komst van Girmay. "Biniam belichaamt alles waarvan we houden in het wielrennen."

"Zijn talent is duidelijk, maar zijn nederigheid en gedrevenheid maken hem tot een uitzonderlijk coureur. Vanaf het eerste gesprek was het duidelijk dat hij onze visie deelt, zowel op als naast de fiets."

"Ik twijfel er niet aan dat hij een fantastische aanwinst zal zijn en een leider van ons team, die onze renners en de hele wielergemeenschap zal inspireren", besluit Carlström nog.