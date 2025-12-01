Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer

Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer
Foto: © photonews

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben allebei hun kalender voor deze winter bekendgemaakt. Thibau Nys staat vier keer samen met hen aan de start.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kijken elkaar vijf keer in de ogen deze winter. Antwerpen (20/12), Hofstade (22/12), Loenhout (29/12), Mol (02/01) en Zonhoven (04/01) krijgen de eer om de 'Grote Twee' aan de start te krijgen. 

Vier keer Van der Poel, Nys en Van Aert aan de start

Vier keer zal ook Thibau Nys aan de start staan, dat is het geval in Antwerpen, Hofstade, Loenhout en Zonhoven. Mol staat niet op het programma van Nys, hij rijdt een dag eerder de cross van zijn vader in Baal. 

Voor Nys worden Diegem (30/12) en Baal zelfs de enige resterende crossen op zijn kalender waar Van Aert én Van der Poel niet aan de start staan. Tenzij Van der Poel Namen (14/12) nog laat schieten en pas in Antwerpen zijn rentree maakt. 

Duels Van der Poel-Nys en Van Aert-Nys

In Gavere (26/12), Benidorm (18/01), Maasmechelen (24/01), Hoogerheide (25/01) en op het WK in Hulst (01/02) zal Nys het opnemen tegen wereldkampioen Mathieu van der Poel, Van Aert komt dan niet aan de start. 

Lees ook... Nys ziet groot verschil met Van der Poel en Van Aert: "Onmogelijk"In Heusden-Zolder (23/12), Dendermonde (28/12) en op het BK in Beringen (11/01) zal Nys het dan weer enkel tegen Van Aert moeten opnemen. 

