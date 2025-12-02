Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal

Tim Merlier heeft in Het Nieuwsblad teruggeblikt op zijn prestaties en vooruitgekeken naar de koers In Flanders Fields. Hij benadrukt dat een tweede plaats in een klassieker voor hem ook een waardevolle ervaring kan zijn, zeker gezien de omstandigheden waarin hij reed.

Ervaringen in Gent-Wevelgem

Merlier beschreef hoe hij na Gent-Wevelgem een gevoel van overwinning ervoer. Vier dagen eerder was hij gevallen in de Classic Brugge-De Panne en reed hij met een gehechte knie. Ondanks die fysieke beperking bleef hij geloven in zijn kansen en wist hij de sprint voor de tweede plaats naar zich toe te trekken.

Hij gaf aan dat de adrenaline vergelijkbaar was met die van een echte zege. “Ik vind het een van mijn mooiste prestaties van 2025”, klinkt het. “Het speelt mee dat de papa van Cameron, Frank Vandenbroucke, er heeft gewonnen en dat In Flanders Fields – ik ben mee met de nieuwe naam – richting de streek van haar familie gaat.”

De koers wordt zo niet enkel sportief, maar ook emotioneel geladen. Het verleden en de familiebanden maken dat Merlier de wedstrijd als speciaal ervaart, los van de uitslag.

Afhankelijkheid van toppers

Met het oog op In Flanders Fields van volgend jaar erkent Merlier dat zijn kansen als sprinter mede afhangen van het koersverloop. “Om In Flanders Fields te kunnen winnen, zal ik als sprinter altijd afhankelijk zijn van wat gasten als Mads Pedersen doen.”

Lees ook... Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs›Hij plaatst Pedersen qua capaciteiten net onder Mathieu van der Poel, waarmee hij aangeeft dat de aanwezigheid van zulke renners bepalend is voor het verloop van de koers. Merlier ziet hun deelname niet als een nadeel, maar juist als een uitdaging. “Voor mij hoeven ze niet thuis te blijven: het zou net mooier zijn als ze meedoen en ik toch kan winnen”, besluit hij.