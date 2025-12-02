Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kijken elkaar vijf keer in de ogen deze winter. De organisatoren van die crossen in hun nopjes, maar echt onderhandelen hebben ze niet moeten doen.

In Antwerpen (20/12), Hofstade (22/12), Loenhout (29/12), Mol (02/01) en Zonhoven (04/01) mogen ze zich opmaken voor een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld.

Antwerpen en Zonhoven behoren tot de Wereldbeker, terwijl Hofstade en Loenhout bij de X2O Trofee en Mol bij de Exact Cross zitten. Die laatste drie crossen worden ook allemaal georganiseerd door Golazo.

Van der Poel en Van Aert bepalen hun kalender zelf

Al was er van onderhandelen niet echt sprake, zegt ex-wereldkampioen Erwin Vervecken, die voor Golazo werkt. "De ploeg geeft gewoon hun kalender door", zegt Vervecken bij Sporza. "Er wordt ook niet onderhandeld over de prijzen. Die liggen al een aantal jaren vast."

Extra toeschouwers door Van der Poel en Van Aert

Al profiteert Golazo natuurlijk wel van de duels tussen Van der Poel en Van Aert. Het brengt altijd veel meer volk op de been, dat merkten ze vorig jaar ook al in Loenhout. Toen stonden Van der Poel en Van Aert er ook aan de start.

Ook nu is dat al merkbaar aan de verkochte tickets. "Van Aert en Van der Poel zijn heel welkom", zegt Vervecken dan ook. "Voor die duels komen de mensen buiten. Hopelijk zijn ze aan elkaar gewaagd en wordt het heel spannend. Als we sprints zouden krijgen, zou dat fantastisch zijn."