Legt iedereen zich neer bij Pogacar en Van der Poel? Tom Boonen zegt wat er moet gebeuren

Tom Boonen heeft in Het Nieuwsblad zijn visie gegeven op de rol van Soudal Quick-Step in een wielerlandschap dat wordt gedomineerd door Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Hij benadrukt dat de ploeg nood heeft aan een nieuwe kopman die de groep kan inspireren en richting geven.

Nood aan leiderschap

Volgens Boonen beschikt de ploeg met Paul Magnier, nu Remco Evenepoel Quick-Step verlaten heeft, over een renner die de rol van kopman kan opnemen. Hij koppelt dit aan de vaststelling dat er in het peloton vaak berusting heerst. Renners volgen het tempo, maar verliezen uiteindelijk telkens opnieuw.

Het koersverloop wordt volgens hem steeds vaker bepaald door pure wattages, waardoor klassieke tactieken minder effect hebben. Die vaststelling leidt tot de conclusie dat een ploeg als Quick-Step een figuur nodig heeft die opnieuw strijdlust kan brengen. Magnier wordt daarbij genoemd als iemand die het verschil kan maken en de ploeg kan motiveren.

Grenzen van strategie

Boonen gaf aan dat traditionele strategieën niet langer volstaan tegen de huidige toppers. “Bedenk eens een tactiek om een klassieker te winnen tegen Van der Poel of Pogacar. Die bestaat niet”, klinkt het. Daarmee maakt hij duidelijk dat anticiperen of vroeg aanvallen, zoals in zijn eigen tijd gebruikelijk was, niet langer werkt.

De dominantie van Van der Poel en Pogacar is volgens Boonen zo groot dat ploegen hun aanpak moeten herzien. Het peloton wordt gedwongen om nieuwe manieren te zoeken om competitief te blijven. “Als Magnier kan tonen dat hij ooit competitief is tegen die mannen, kan je wel gaan spelen.”

Lees ook... Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taalHet vooruitzicht van een jonge kopman die zich kan meten met Van der Poel en Pogacar wordt gezien als een noodzakelijke stap om de ploeg opnieuw vechtlust te geven. “En krijg je opnieuw vechtlust in de ploeg”, besluit hij.

