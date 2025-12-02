Leuk vooruitzicht voor zijn fans: 'Dit staat op het wegprogramma van Wout van Aert'

Het wegprogramma van Wout van Aert voor 2026 krijgt een nieuwe invulling. Binnen Visma Lease a Bike wordt gewerkt aan een aangepaste aanpak richting de grote klassiekers.

Voorbereiding op klassiekers

In de ploeg wordt aangegeven dat Van Aert zijn schema zal wijzigen ten opzichte van eerdere jaren. De bedoeling is om in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix meer wedstrijden op de weg te rijden. Strade Bianche en Milaan-Sanremo zouden opnieuw deel uitmaken van zijn kalender, zo meent Het Laatste Nieuws.

Door vroeger te stoppen met het veldrijden kan Van Aert sneller een hoogtestage aanvatten. Dat biedt hem de kans om zich beter voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers. Indien hij begin februari nog een WK veldrijden afwerkt, verliest hij volgens de berekeningen een trainingsweek van ongeveer 30 tot 35 uur.

Communicatie en planning

Coach Mathieu Heijboer houdt voorlopig de kaarten tegen de borst. De ploeg communiceert pas officieel over het wegprogramma van Van Aert op 13 januari. “We zijn nu nog alle opties voor de weg aan het bekijken”, stelt Heijboer in de krant.

De nadruk ligt op een stabiele winterperiode zonder blessures of tegenslagen. Het team verwijst daarbij naar de impact van het seizoen 2024, waarin twee valpartijen een rol speelden. Omdat 2025 zonder problemen verliep en Van Aert daarin twee grote rondes kon afwerken, klinkt het hoopvol binnen de ploeg. Daar hopen ze in 2026 de vruchten van te plukken.

Het aangepaste programma moet Van Aert in staat stellen sterker aan de start te verschijnen van de belangrijkste voorjaarsklassiekers. De officiële bevestiging volgt midden januari, maar de contouren van een intensievere wegcampagne zijn duidelijk zichtbaar.