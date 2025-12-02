Merlier snoert Armstrong de mond: "Net andersom bij mij"

Tim Merlier won nu al drie seizoenen op rij meer dan tien koersen. En daarmee bewijst hij dat een bewering van Lance Armstrong voor hem zeker niet opgaat.

Elf zeges in 2023 en de voorbije twee seizoenen telkens zestien zeges. Voor zijn overgang naar Soudal Quick-Step had Tim Merlier 23 profzeges, nu staat zijn teller al op 66. Meer dan een verdubbeling dus.

Merlier krijgt vleugels van vaderschap

Al speelt niet alleen de overgang van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step een rol. In februari 2023 werd Jules geboren, de zoon van Merlier en zijn partner Cameron Vandenbroucke.

Het vaderschap en het gezinsleven lijken de carrière van Merlier dan ook goed te doen. "Gelukkig is Jules een goeie slaper", lacht Merlier bij Café Koers. Al vreest Merlier nu ook voor meer ziektekiemen nu Jules naar school gaat.

Merlier bewijst Armstrong ongelijk

Door zijn vele overwinningen de afgelopen drie seizoenen bewijst Merlier echter ook het tegendeel van Lance Armstrong. Hij beweerde in zijn podcast dat het met sprinters bergaf gaat zodra ze kinderen hebben.

Lees ook... Geen Pedersen en Van der Poel in In Flanders Fields? Tim Merlier spreekt klare taal›"Maar ik denk dat het bij mij net andersom is. Dat ik extra mijn best doe om Jules en Cameron een mooie toekomst te bieden. Voor mij is dat net een motivatie", besluit Merlier nog.