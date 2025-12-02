Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"

Het parcours van de Giro 2026 is bekendgemaakt. De vraag blijft of Remco Evenepoel aan de start verschijnt, nu de tijdrit en bergetappes in beeld zijn gebracht.

Tijdrit en kansen voor Evenepoel

Na drie dagen koers in Bulgarije verplaatst het peloton zich naar Italië. Op de tiende dag staat een tijdrit van 40,2 kilometer gepland. “Die lange tijdrit langs de zee is mooi”, vertelt Renaat Schotte bij Sporza.

“Het is bijna niet meer van deze tijd, en dat is superjammer. Maar het is wellicht te weinig voor een metronoom als Evenepoel om van de Giro een hoofddoel te maken. Ze hebben de kans laten liggen om er twee tijdritten in te duwen”, gaat hij verder.

Die tijdrit is zeker niet voldoende om Evenepoel naar Italië te lokken. Zeven aankomsten bergop zijn voor onze landgenoot ongetwijfeld van het goede te veel. “Je kan de Giro met andere woorden niet winnen in de tijdrit. Ik vermoed dat hij, samen met zijn team, eerder zijn zinnen zal zetten op een Tourpodium dan op deze Giro.”

Belgische opties naast Evenepoel

Voor andere Belgische renners ligt de situatie open. Cian Uijtdebroeks, die recent naar Movistar overstapte, wordt genoemd als mogelijke deelnemer. “Voor Cian Uijtdebroeks zou het een goeie zaak zijn om voor de Giro te gaan, maar misschien heeft hij daar zelf geen zin in.”

Ook Laurens De Plus kan zich tonen in dit parcours. "Ook Laurens De Plus kan er kansen krijgen om zich in de kijker te rijden, want er zit veel moois in de Giro", besluit Schotte. Afwachten wie van de Belgen er zijn kans zal grijpen.