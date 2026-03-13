"Dat vreet aan hem": het grote probleem van Wout van Aert blootgelegd

Visma-Lease a Bike reed zich opnieuw leeg voor hem, maar Wout van Aert kon het werk niet afmaken. Van Aert lijkt zijn killersinstinct dan ook wat kwijt te zijn.

Meteen na de aankomst gaf Wout van Aert al toe dat hij in de fout was gegaan in de slotkilometer door te reageren op aanvallen van Christen en Ganna. Al werd Van Aert daar ook toe gedwongen door het werk van Visma-Lease a Bike.

Visma-Lease a Bike trok vol de kaart van Van Aert

Jorgenson deed het peloton in stukken scheuren op de laatste beklimming met een hoog tempo, in de laatste kilometers zorgde hij er ook voor de groep bij elkaar bleef zodat Van Aert kon sprinten voor de zege.

Het was weer van moeten voor Van Aert. "Kijk, hij is dé leider van Visma-Lease a Bike", zegt Thijs Zonneveld bij Sporza. "Hij krijgt ook goed betaald, dus hij voelt dat hij moet opleveren."

Van Aert moet weer durven verliezen

En daardoor trekt Visma-Lease a Bike vaak de kaart van Van Aert, ook al is dat misschien niet de beste optie. Ook vorig jaar in Dwars door Vlaanderen was dat het geval, toen offerden Jorgenson en Benoot zich op.

Van Aert liet zich toen kloppen door Powless in de sprint. "Dat vreet aan hem." Van Aert moet volgens Zonneveld, net als Van der Poel, weer durven verliezen en anderen het werk laten doen. Al is het maar de vraag of dat met zijn status nog kan.