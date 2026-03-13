Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Niklas Behrens, een Duitser van 22 jaar, staat enkele maanden aan de kant. De ploegmaat van Wout van Aert moet een operatie aan zijn hart ondergaan.

Door een sleutelbeenbreuk op training reed Niklas Behrens nog geen enkele koers dit jaar en de Duitser zal nog een tijdje aan de kant staan. Visma-Lease a Bike maakte bekend dat Behrens een operatie aan zijn hart moet ondergaan.

Behrens enkele maanden buiten strijd door hartoperatie

Eind maart zal Behrens een ablatie ondergaan. "Dit is een kleine ingreep om hartritmestoornissen weg te nemen, zodat Behrens weer optimaal kan presteren. Als gevolg van de ingreep zal Behrens de komende maanden geen wedstrijden rijden."

"Het team benadrukt dat zijn focus ligt op een volledig herstel, met het oog op een terugkeer naar training en competitie later dit seizoen. Het is een routinebehandeling die succesvol wordt toegepast bij actieve sporters", stelt Visma-Lease a Bike nog.

Behrens wil sterker terugkeren

De wereldkampioen bij de beloften van 2024 is Visma-Lease a Bike en de medische staf dankbaar voor hun steun en begeleiding de voorbije maanden, al valt het hem wel zwaar dat hij een tijdje niet zal kunnen koersen.



"Ik zal er alles aan doen om sterker terug te keren. Ik kan niet wachten op mijn terugkeer in het peloton, opnieuw een nummer te mogen opspelden en tonen waartoe ik in staat ben", zegt Behrens nog.