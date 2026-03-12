Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

Victor Campenaerts bewees zich in Parijs-Nice nog maar eens voor Jonas Vingegaard. Al wilde hij dat nu vooral eens op de fiets tonen.

Twee op twee voor Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike in Parijs-Nice. Na zijn eerste ritzege was de speciale kledij van de Deen het gespreksonderwerp, bij zijn tweede zege ging het toch vooral over de sportieve prestaties.

Campenaerts wilde zich tonen op de fiets

En dat was ook het geval voor Victor Campenaerts, die Vingegaard een verschroeiende lead-out gaf voor zijn aanval. Hij wilde vooral laten zien dat hij meer kon dan een zeemvel uit de broek halen van zijn kopman.

"Die koersbroek was gisteren een grappig verhaal. Maar ik dacht: ik zal eens laten zien dat ook in de koers nuttige dingen kunnen gebeuren", zei Campenaerts dan ook bij Sporza. En dat deed Campenaerts vanuit de vlucht.

Vingegaard bedankte Campenaerts met knipoog

Op 30 kilometer van de streep werd hij ingelopen en tien kilometer later reed Vingegaard bergop weg na een stevige kopbeurt van Campenaerts. "Als ik van kop ging, zaten ze al niet echt meer in het wiel van Jonas. Hij gaf me nog halvelings een knipoog en ging er dan vandoor."

Dat Vingegaard uitpakte met een solo van twintig kilometer, is voor Campenaerts niet verrassend. Hij ziet de Deen al sinds december blinken in zijn vel, in Parijs-Nice wilde de Deen eindelijk de vruchten plukken van zijn goede vorm.