"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

Tadej Pogacar verraste in 2020 de wielerwereld door de eindzege in de Tour nog af te snoepen van Primoz Roglic. De Sloveen won die Tour toen wel op een heel losse manier.

Op zijn 19de lijkt Paul Seixas dit jaar al in de top tien van de beste renners ter wereld te komen. Het Franse toptalent werd tweede in de Strade Bianche en kon als laatste het wiel van Tadej Pogacar volgen.

Pogacar won Tour in 2020 op losse manier

Steeds meer wordt Seixas vergeleken met Pogacar of als zijn opvolger gezien. "Die jongen is echt heel goed", zegt de Sloveen Domen Novak bij Siol over Seixas. "Als je naar zijn leeftijd kijkt, is hij zelfs beter dan Tadej toen hij die leeftijd had."

"Je moet iets weten. Voor zover ik weet, trok Tadej op zijn negentiende niet op hoogtestage. Hij reed voor het Gusto Ljubljana-team", stelt Novak. Seixas zat deze winter al twee maanden op hoogte en traint al langer als prof.

"Tadej won wel zijn eerste Tour won terwijl hij pizza at, bier dronk en PlayStation speelde." Een ploegmaat van Pogacar was Novak in 2020 niet, maar het maakt volgens hem wel duidelijk dat Pogacar een natuurtalent is.

Zal nieuwe generatie lang koersen?

"De jonge gasten die er nu bijkomen, hebben al heel veel ervaring. Ze hebben allemaal een maand op hoogte getraind en zijn het gewoon om lang van huis te zijn", is Novak ook nog lovend.



"Maar anderzijds maak ik me zorgen over de psychologische prijs die ze ervoor zullen moeten betalen. Ze worden op hun negentiende en twintigste al zo gepusht. Ik weet niet of ze nog tot hun dertigste zullen kunnen koersen."