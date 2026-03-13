"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

Vorig jaar klopte Jarno Widar nog twee keer Paul Seixas in de Ronde van de Toekomst, nu lijkt de Fransman de bovenhand te hebben. Bondscoach Serge Pauwels vindt dat Widar niet te streng mag zijn voor zichzelf.

Eind augustus vorig jaar was Jarno Widar twee dagen op rij net iets sterker dan de één jaar jongere Paul Seixas op een aankomst bergop in de Ronde van de Toekomst. Seixas won wel twee klimtijdritten en het eindklassement, voor Widar.

De Fransman was net voor de Ronde van de Toekomst ziek geweest, het gaf volgens bondscoach Serge Pauwels dan ook een vertekend beeld dat Widar Seixas kon kloppen. En ook bij de profs toonde Seixas dit jaar al enkele keren zijn talent.

Widar werd in de Ronde van de Algarve ook knap zevende op een aankomst bergop, al verklaarde hij achteraf wel dat er niets op zijn benen zat. Pauwels vindt het dan ook jammer dat Widar zo streng is voor zichzelf.

"Jarno is iemand die altijd heel hoge verwachtingen heeft van zichzelf, maar het helpt niet om jezelf af te breken en hij moet zich ook zeker niet vergelijken met Seixas", zegt Pauwels bij WielerFlits. Want ook Widar doet het goed volgens Pauwels.

Alleen verloopt zijn groei misschien iets trager dan die van Seixas. "Maar hij mag echt niet vergeten om absoluut blij te zijn met wat hij nu presteert." Alleen naar zichzelf kijken zal belangrijk zijn voor Widar, hoe moeilijk dat ook is.