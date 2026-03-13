Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie
Arnaud De Lie sprintte in Tirreno-Adriatico naar een tweede plaats in de derde etappe. Al nuanceert Dirk De Wolf wel dat het weinig zegt over de komende klassiekers.

Een zesde plaats in de Clasica de Almeria en een vijfde plaats in de eerste rit van de Ronde van de Algarve. Arnaud De Lie was goed begonnen aan 2026, maar in het openingsweekend stelde hij teleur. 

In Kuurne-Brussel-Kuurne zakte De Lie door het ijs in de heuvelzone en gaf op. Het zette opnieuw vraagtekens achter zijn voorjaar, dat de voorbije twee seizoenen al mislukte. Maar deze week kwam De Lie weer boven water. 

Presteerde De Lie in gemakkelijke etappe?

Met een tweede plaats in de derde etappe van Tirreno-Adriatico greep De Lie net naast zijn eerste zege van 2026. Al nuanceert Dirk De Wolf die tweede plaats van De Lie in Tirreno-Adriatico wel een beetje. 

"Het was een gemakkelijke etappe. De eerste 155 km hebben ze door het slechte weer op het gemak gereden. Er bleef nog een finale van 12 km over waarin niemand moest lossen", zei hij bij Wielerclub Wattage

De Lie opnieuw in de achtergrond


In de vierde rit kwam De Lie er ook niet aan te pas. Hij kwam als 163ste van de 166 renners over de streep, op een kwartier van Van der Poel. Sprinters als Magnier en Milan zaten ook in die groep, Philipsen werd dan weer 25ste op 26 seconden. 

