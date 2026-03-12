UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De UCI heeft de Colombiaanse ploeg Team Medellín-EPM een schorsing van een maand opgelegd. Dat na twee dopinggevallen in de periode van een jaar.

Via het International Testing Agency (ITA) heeft de disciplinaire Commissie UCI de Colombiaanse ploeg Team Medellín-EPM voor een maand geschorst. De schorsing gaat in op 27 maart en loopt tot 25 april. 

Bij twee Colombianen, Aldemar Reyes en Fabio Duarte, zijn namelijk onregelmatigheden in hun biologisch paspoort vastgesteld. Bij Reyes tussen februari en augustus 2023, bij Duarte tussen juli en december 2024 en in januari 2025. 

Reyes en Duarte zijn niet meer actief als renner, maar zijn wel voorlopig geschorst door de UCI. Daardoor moet Team Medellín-EPM enkele 2.2 koersen missen met onder de Clásica de Jamaica en de Tour of the Gila in de VS. 

Ex-wereldkampioen bij de beloften

Vooral de naam van Fabio Duarte kan nog een belletje doen rinkelen, in 2008 pakte de Colombiaan in Varese de wereldtitel bij de beloften voor de Italiaan Simone Ponzi en John Degenkolb. 


Doorbreken bij de profs deed Duarte nooit. Hij werd wel vier keer tweede in een etappe in de Giro, in 2012 won hij de Coppa Sabatini. In 2019 en 2022 won hij het eindklassement in de Ronde van Colombia. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

16:57
Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

16:30
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

16:00
🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

15:31
Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

14:00
Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

13:30
Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

13:00
'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

12:30
"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

12:00
Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

11:00
Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

10:00
Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

09:00
Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

08:30
Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

08:00
Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

07:30
Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

07:00
Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup' Naast de fiets

Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup'

21:30
Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

20:30
Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

20:00
"Dan stop ik onmiddellijk met koersen": Victor Campenaerts spreekt klare taal

"Dan stop ik onmiddellijk met koersen": Victor Campenaerts spreekt klare taal

19:00
"Ze zijn een beetje verrast": Decathlon moet volgens Bakelants overschakelen op plan B

"Ze zijn een beetje verrast": Decathlon moet volgens Bakelants overschakelen op plan B

18:30
'Kangoeroe' Vingegaard valt op met bijzondere kledij, maar pakt wel de ritzege

'Kangoeroe' Vingegaard valt op met bijzondere kledij, maar pakt wel de ritzege

18:00
🎥 Philipsen en De Lie reageren uiteenlopend op plekje in de top drie in de Tirreno-Adriatico

🎥 Philipsen en De Lie reageren uiteenlopend op plekje in de top drie in de Tirreno-Adriatico

11/03
Sven Vanthourenhout komt met update over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout komt met update over Remco Evenepoel

11/03
🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken

🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken

11/03
Dag van de waarheid voor Arnaud De Lie? De tijd is niet in zijn voordeel

Dag van de waarheid voor Arnaud De Lie? De tijd is niet in zijn voordeel

11/03
Ayuso ziet geen gunstige omstandigheden: "Bekijk het van dag tot dag"

Ayuso ziet geen gunstige omstandigheden: "Bekijk het van dag tot dag"

11/03
Van der Poel moet lachen met verrassende verwezenlijking

Van der Poel moet lachen met verrassende verwezenlijking

11/03
Tim Wellens laat weer van zich horen na zijn sleutelbeenbreuk

Tim Wellens laat weer van zich horen na zijn sleutelbeenbreuk

11/03
Mathieu van der Poel mag Christoph Roodhooft dankbaar zijn voor slimme zet en extra inspanning

Mathieu van der Poel mag Christoph Roodhooft dankbaar zijn voor slimme zet en extra inspanning

11/03
Van Aert geeft heel openhartige reactie over grote teleurstelling en frustraties na positioneringsfouten

Van Aert geeft heel openhartige reactie over grote teleurstelling en frustraties na positioneringsfouten

11/03
🎥 "Man, man, man: dit is echt knap": Van der Poel zorgt weer voor ongeloof met waanzinnige save

🎥 "Man, man, man: dit is echt knap": Van der Poel zorgt weer voor ongeloof met waanzinnige save

11/03
Na duel met Van Aert imponeert toptalent ook in strijd tegen Van der Poel: dit heeft hij te zeggen

Na duel met Van Aert imponeert toptalent ook in strijd tegen Van der Poel: dit heeft hij te zeggen

11/03
Van Aert krijgt complimenten voor sterk werk ter opoffering na mislukte positionering

Van Aert krijgt complimenten voor sterk werk ter opoffering na mislukte positionering

11/03
Zelfs bij Alpecin grote twijfels: ploegmaat Van der Poel geeft zijn mening zonder veel te zeggen

Zelfs bij Alpecin grote twijfels: ploegmaat Van der Poel geeft zijn mening zonder veel te zeggen

11/03
📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen

📷 Net zoals in Siena: opnieuw een warm familiemoment voor Van Aert met Sarah en de kinderen

11/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Jasper Philipsen Juan Ayuso Remco Evenepoel Victor Campenaerts Jan Bakelants Thijs Zonneveld Sven Vanthourenhout Ethan Hayter Julian Alaphilippe Wesley Sonck Oliver Naesen Greg Van Avermaet Tiesj Benoot Van Eetvelt Lennert Tom Boonen Edward Planckaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved