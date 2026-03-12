UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

De UCI heeft de Colombiaanse ploeg Team Medellín-EPM een schorsing van een maand opgelegd. Dat na twee dopinggevallen in de periode van een jaar.

Via het International Testing Agency (ITA) heeft de disciplinaire Commissie UCI de Colombiaanse ploeg Team Medellín-EPM voor een maand geschorst. De schorsing gaat in op 27 maart en loopt tot 25 april.

Bij twee Colombianen, Aldemar Reyes en Fabio Duarte, zijn namelijk onregelmatigheden in hun biologisch paspoort vastgesteld. Bij Reyes tussen februari en augustus 2023, bij Duarte tussen juli en december 2024 en in januari 2025.

Reyes en Duarte zijn niet meer actief als renner, maar zijn wel voorlopig geschorst door de UCI. Daardoor moet Team Medellín-EPM enkele 2.2 koersen missen met onder de Clásica de Jamaica en de Tour of the Gila in de VS.

Ex-wereldkampioen bij de beloften

Vooral de naam van Fabio Duarte kan nog een belletje doen rinkelen, in 2008 pakte de Colombiaan in Varese de wereldtitel bij de beloften voor de Italiaan Simone Ponzi en John Degenkolb.



Doorbreken bij de profs deed Duarte nooit. Hij werd wel vier keer tweede in een etappe in de Giro, in 2012 won hij de Coppa Sabatini. In 2019 en 2022 won hij het eindklassement in de Ronde van Colombia.