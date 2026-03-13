Welke klassiekers rijdt hij nog? Van Aert onthult wanneer hij de knoop doorhakt

Welke klassiekers rijdt Wout van Aert nog naast de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Die beslissing zal Van Aert pas na Milaan-Sanremo doorhakken.

Aan het programma van Wout van Aert op ProCyclingStats werden deze week de klassiekers In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) toegevoegd.

De knopen daarover zijn echter nog niet doorgehakt. "Buiten de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moet ik nog bekijken wat mijn voorjaarsprogramma wordt na Milaan-Sanremo", zegt Van Aert bij HLN.

Van Aert hakt de knoop door na Milaan-Sanremo

Van Aert zal, in tegenstelling tot Tadej Pogacar, nog andere klassiekers rijden naast de monumenten. Pas na Milaan-Sanremo zullen er echter pas knopen worden doorgehakt over de rest van zijn programma.

Vorig jaar werd Van Aert vijftiende in de E3 Saxo Classic, tweede in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en vierde in de Amstel Gold Race. Al lijkt vooral het seizoen van drie jaar geleden relevant te zijn.

Van Aert reed in 2023 voor het laatst Milaan-Sanremo en reed toen twee koersen voor de Ronde van Vlaanderen. Hij won de E3 Saxo Classic en schonk in Gent-Wevelgem de zege weg aan Laporte.