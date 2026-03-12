"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

Wout van Aert stak zijn hand uit naar een ritzege in Tirreno-Adriatico, maar moest tevreden zijn met plek vijf. Dat Van Aert veel werk opknapte in de slotkilometer, levert hem wel wat kritiek op.

Visma-Lease a Bike nam het initiatief op de laatste beklimmingen in Tirreno-Adriatico voor Wout van Aert. Hij kon het werk van de Nederlandse ploeg echter niet afmaken, want Mathieu van der Poel was veel te sterk.

In de slotkilometer moest Van Aert twee keer een inspanning leveren om aanvallen van eerst Christen en daarna Ganna te neutraliseren. En dat brak Van Aert zuur op, want in de sprint kwam hij tekort en moest hij tevreden zijn met plaats vijf.

Van Aert krijgt de wind van voren

Dat Van Aert veel initiatief nam in de slotkilometer, stuitte op sociale media op onbegrip. "Wout zal het nooit leren. Mijn hemel, waarom zou je aanvallen in de kiem smoren met Van der Poel aan je wiel?", klonk het onder meer.

"Denkt Van Aert echt dat hij de favoriet is in dit soort situaties?" Benji Naesen van Lanterne Rouge Cycling Podcast vindt dat Van der Poel van Visma-Lease a Bike wel heel veel hulp heeft gekregen.

"Mathieu van der Poel zal Matteo Jorgenson hartelijk bedanken voor het controleren van alle aanvallen en Wout van Aert voor het in de kiem smoren van de aanval van Jan Christen."



good lord man why on EARTH are you closing attacks with van der Poel in your wheel — Matthias #SiempreGino (@NairoInGreen) March 12, 2026

Why is Van Aert closing gaps for Van der Poel? Does Wout really think he is the favorite in these situations? — Luc Grefte (@LucGrefte) March 12, 2026