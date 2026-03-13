Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Wout van Aert pakte de slotkilometer van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico tactisch niet goed aan. Thijs Zonneveld is dan ook kritisch voor Van Aert.

Zonneveld zag sterke Van Aert bergop

Op de laatste beklimming van de dag had Wout van Aert het lastig in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico, maar hij kwam wel samen boven met lichtgewichten zoals Del Toro, Roglic en Pellizzari.

"Dit was echt een heel goede Van Aert, conditioneel staat hij echt ver als je zag wie er allemaal uit het wiel werden gereden", doelt Thijs Zonneveld bij In de Waaier op klimmers zoals Tiberi, Carapaz en Buitrago.

Van Aert maakte veel fouten in de sprint

Al zag Zonneveld ook veel fouten. Zo controleerde ploegmaat Jorgenson de groep, waardoor alle druk op Van Aert kwam te liggen. In de slotkilometer ging Van Aert dan helemaal in de fout door op aanvallen van Christen en Ganna te reageren.

"Hij reed de laatste kilometer echt als een nieuweling, als een blinde kip. Hij heeft Van der Poel de zege op een zilveren dienblaadje gegeven. Mathieu heeft zoveel gewonnen dat het hem niet meer uitmaakt: hij durft te gokken."

"Van Aert weet dat ook, maar probeert te bluffen tegen iemand met een betere hand. Hoe kan hij nu denken dat hij nog twee extra sprintjes kan doen met Van der Poel in zijn wiel? Zijn instinct is echt al een tijdje zoek."