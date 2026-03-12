Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

Lotte Kopecky kwam er in de Strade Bianche niet echt aan te pas. Al was er volgens Dirk De Wolf wel wat meer aan de hand met Kopecky.

Slechte Kopecky in de Strade Bianche

In de Strade Bianche kwam Lotte Kopecky al snel in de problemen en ze zou uiteindelijk nooit meer helemaal vooraan in de wedstrijd komen. Onder meer omdat de achtervolgende groep waarin ze zat nog fout werd gestuurd.

Kopecky zou uiteindelijk pas 30ste worden op zeven minuten van winnares Elise Chabbey. Voor Kopecky haar slechtste resultaat ooit, van 2022 tot 2024 won ze twee keer en werd ze ook tweede.

Maagproblemen bij Kopecky in Strade Bianche

Toch is het volgens Dirk De Wolf zeker niet problematisch voor de rest van het voorjaar van Kopecky. "Het is een accident de parcours", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage. Hij had ook contact met Kopecky.

"Ze kon niet beter door maagproblemen, maar haar waarden op training zijn wel heel goed. En dat zal ze de komende weken ook bewijzen", ging De Wolf verder. Dit weekend rijdt Kopecky de Trofeo Alfredo Binda.



"Daar moet ze niet weggereden worden op 50 kilometer van het einde. Maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn nog meer haar parcoursen", besloot De Wolf nog.