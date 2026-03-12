Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

Tadej Pogacar pakte in de Strade Bianche alweer uit met een lange solo. Tom Boonen heeft veel respect voor de wereldkampioen, maar snakt ook naar wat meer spanning.

Met een solo van net geen 80 kilometer zorgde Tadej Pogacar alweer voor erg weinig spanning in de Strade Bianche. De wereldkampioen sloot vorig seizoen ook al af met vier (lange) solo's, onder meer op het WK en EK.

Pogacar geen nieuwe Armstrong

Voor heel wat wielerfans is het stilaan genoeg geweest met de dominantie van Pogacar. En daar sluit ook Tom Boonen zich deels bij aan. "Ik vind het niet erg en ook top dat hij zo goed rijdt", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Maar ik zou toch graag hebben dat hij het wat spannender maakt." De vergelijking met Armstrong gaat volgens Boonen niet op. "Hij deed een straffe bergrit en twee sterke tijdritten en voor de rest consolideerde hij."

Boonen hoopt op meer spanning

"Van Pogacar is het een keuze die hij maakt, hij kiest ervoor om heel lange solo's te doen en dat zijn ongelooflijk straffe atletische nummertjes. Wellicht het strafste wat we gaan zien in ons leven op een koersfiets."



"Is dat mooi om naar te kijken? Voor de atleet wel. Maar is dat spannend? Neen, allesbehalve. Als je een documentaire zou maken om de sport te promoten, kun je niet beweren dat het spannend is."