🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel heeft zijn tweede ritzege gepakt in Tirreno-Adriatico. De Nederlander was de beste in de sprint van een kleine groep, Wout van Aert moest tevreden zijn met plaats vijf.

Op de laatste beklimming van de dag, de Tortoreto Badetta (1,5 km aan gemiddeld 8,4%), nam Visma-Lease a Bike het heft in handen voor Wout van Aert. Matteo Jorgenson trok stevig door en zorgde ervoor dat slechts er 15 renners overbleven.

Van Aert levert twee inspanningen te veel

Mathieu van der Poel zat goed in het wiel van Van Aert, maar wachtte geduldig af. In de afdaling controleerde Jorgenson ook voor Van Aert, om aanvallen te vermijden. Het was dan nog zo'n 8 kilometer tot de streep.

Niemand geraakte echt weg, maar bij het ingaan van de slotkilometer kwam er een splijtende demarrage van Christen. Van Aert reageerde gretig en reed het gat dicht, Van der Poel volgde in zijn wiel.

Van der Poel profiteert van Van Aert

Ganna zag dan zijn moment gekomen met Vendrame in zijn wiel, Van Aert verschoot weer een kogel. Van der Poel wachtte op het juiste moment om op en over Van Aert te gaan en zijn sprint in te zetten.

De Nederlander schoot van alles en iedereen weg en won met veel voorsprong zijn tweede etappe in Tirreno-Adriatico. Bij Van Aert was het beste er al af, hij kwam niet meer uit het zadel en moest tevreden zijn met plek vijf.



