"Met pijn in het hart": Van Vleuten mag geen co-commentator meer zijn bij NOS

Annemiek van Vleuten was vorig jaar enkele keren co-commentator tijdens vrouwenwedstrijden op de Nederlandse NOS. Daar mag ze echter niet mee doorgaan.

Eind 2023 hing Annemiek van Vleuten haar fiets op haar 41ste haar fiets aan de haak. De Nederlandse ging een jaar later aan de slag bij vrouwenploeg Fenix-Premier Tech als performance mentor.

Bij de Belgische vrouwenploeg van de broers Roodhooft helpt Van Vleuten rensters zoals Puck Pieterse om het beste om hun carrière te halen. Dat combineerde ze echter met nog andere jobs.

Van Vleuten was vorig jaar bij het Nederlandse NOS ook co-commentator bij enkele grote vrouwenwedstrijden. Dat zal ze dit jaar echter niet meer doen, door haar job bij Fenix-Premier Tech.

"Het is met pijn in mijn hart dat ik dit niet meer mag doen bij de NOS. Ik vind het super jammer", zei Van Vleuten bij NOS Wielerpodcast. "Ik deed het heel graag, maar ik snap de overweging."



"Vanwege mijn rol bij Fenix is ervoor gekozen dat dit niet samen kan gaan." Wellicht zal Van Vleuten wel nog af en toe te zien zijn bij de NOS, maar dan in een rol als analiste.