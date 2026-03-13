Na zijn derde plaats in Parijs-Nice: Jasper Stuyven met de realiteit geconfronteerd

Jasper Stuyvene begon nog goed aan Parijs-Nice met een derde plaats in de tweede etappe. Sindsdien ondervindt hij steeds meer dat hij nog niet helemaal is de oude door ziekte in februari.

Met een derde plaats in de tweede etappe van Parijs-Nice was er eindelijk een opsteker voor Jasper Stuyven bij zijn nieuwe ploeg Soudal Quick-Step. Door ziekte had hij namelijk het Vlaamse openingsweekend moeten missen.

Stuyven voelt gevolgen van ziekte nog

De voorbije dagen had Stuyven het iets lastiger. "Ik ben weer gezond, maar in Parijs-Nice kun je je niet verstoppen. Ik voel gewoon dat ik iets mis en hopelijk kan ik dat na deze week afzien terugkrijgen", zegt hij bij Cycling Pro Net.

"En dan vooral met het oog op de klassiekers. Het is natuurlijk altijd leuker om Parijs-Nice te rijden met een goed gevoel, maar ik moet gewoon accepteren dat die ziekte zijn impact heeft gehad", stelt Stuyven.

Zal Stuyven nog in topvorm raken voor de start van de klassiekers? "Dat is moeilijk te zeggen, maar ik moet er in blijven geloven dat die percentages die ik mis op tijd gaan terugkeren. Die derde plaats gaf me wel wat vertrouwen terug, ook van de ploeg."

Programma Jasper Stuyven



Op het voorlopige programma van Stuyven staan onder meer Milaan-Sanremo (21 maart), E3 Saxo Classic (27 maart), In Flanders Fields (29 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april).