Ex-renner moet eerlijk toegeven: "Heb me vergist in Vingegaard"

Jonas Vingegaard lijkt op weg naar de eindzege in Parijs-Nice. En dat na een lastige winter waarin de Deen enkele tegenslagen kende.

Met een voorsprong van al meer dan drie minuten op eerste achtervolger Martinez en bijna zes minuten op nummer drie Steinhauser heeft Jonas Vingegaard de eindzege in Parijs-Nice al bijna zeker binnen.

Vingegaard al beter dan verwacht?

Vingegaard boekte ook al twee ritzeges in de Franse rittenkoers en dat na een lastige winter. De Deen kwam onder meer ten val op training, werd ziek en zag ook zijn trainer Tim Heemskerk vertrekken bij Visma-Lease a Bike.

Ex-renner Laurens ten Dam had dan ook niet verwacht dat Vingegaard op dit moment al deze vorm te pakken zou hebben. "Ik moet zeggen dat ik me wel heb vergist in Jonas. Ik had niet gedacht dat hij nu al zo goed was", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

Zorgt voor Vingegaard voor hoop voor de Tour?

Het bewijst volgens Ten Dam ook dat Vingegaard ijzersterk is en niet gemakkelijk van de wijs te brengen is. Het moet ook hoop geven voor de Tour de France, waar Vingegaard de voorbije twee jaar tevreden moest zijn met plaats twee.

Lees ook... 🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom ›

"Vingegaard is natuurlijk in zo'n derde week relatief altijd beter dan Pogacar", stelt Ten Dam. De laatste week van de Tour zal dit jaar ook bijzonder lastig worden met een tijdrit en drie aankomsten bergop waarvan twee keer Alpe d'Huez.