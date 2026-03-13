🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

De Deen Michael Valgren heeft in Tirreno-Adriatico zijn eerste zege in vijf jaar geboekt. In Parijs-Nice was de overwinning dan weer voor de Colombiaan Harold Tejada.

Een dag na de tweede ritzege van Mathieu van der Poel stonden er in de vijfde etappe heel wat muurtjes op het programma in Tirreno-Adriatico. Een groep met vluchters, met Belgen Verstrynge en Planckaert, kreeg een mooie voorsprong.

Valgren houdt stand, Del Toro nieuwe leider

De Belgen van Alpecin-Premier Tech konden echter niet om de zege strijden. Valgren en Alaphilippe reden van hen weg, de Deen van EF Education-EasyPost hield stand tot op de streep, zijn eerste overwinning na vijf jaar droogte.

Na Valgren was er nog een strijd voor het klassement. Del Toro en Jorgenson kwamen elf seconden na Valgren over de streep, de Mexicaan neemt de leiderstrui over Pellizzari en heeft nu 23 seconden voorsprong op de Italiaan.

March 13, 2026

Tejada wint in Parijs-Nice, Vingegaard blijft leider

In Parijs-Nice was de zege dan weer Harold Tejada. De Colombiaan van XDS-Astana reed weg in de slotfase uit een kleine groep en hield stand tot op de streep. Voor Tejada is het de eerste zege in de WorldTour in zijn carrière.





Jonas Vingegaard kwam niet in de problemen in de zesde etappe van Parijs-Nice en blijft ruim leider in Parijs-Nice. Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma, al dreigt die door het slechte weer wel ingekort te worden.