Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Mathieu van der Poel en Wout van Aert overleefden allebei een stevige beklimming in de finale van de vierde rit van Tirreno-Adriatico. Al was er ook een groot verschil tussen de twee, wat zich wellicht zal doortrekken in Milaan-Sanremo.

Op de Tortoreto (1,5 kilometer aan gemiddeld 8.4%), op zo'n tien kilometer van de streep, voerde Jorgenson het tempo stevig op. Van Aert volgde in zijn wiel, maar moest diep gaan om te overleven, gaf hij achteraf toe.

Verschil tussen Van der Poel en Van Aert

"Het was los over de limiet en aftellen tot de top", zei Van Aert achteraf bij HLN. Mathieu van der Poel reed twee plaatsen achter Van Aert, maar had een heel ander gevoel op die beklimming.

Hij twijfelde om zelf aan te vallen, maar wist ook dat een solo van zo'n tien kilometer moeilijk zou worden, ook omdat er tegenwind was. "Ik besloot om mij dan maar koest te houden", stelde de Nederlander.

Van der Poel reageerde wel meteen toen Del Toro net voor de top wel probeerde weg te springen. Van Aert moest in vijfde positie aan het vechten om te overleven. Toch een duidelijk verschil tussen de twee.

Wat in Milaan-Sanremo?

De Tortoreto was geen Poggio, omdat dit veel steiler was, maar het zegt wel iets. Van der Poel lijkt klaar voor Milaan-Sanremo, over Van Aert lijken er toch weer twijfels te zijn of hij zal kunnen meedoen voor de zege.