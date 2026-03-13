🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard pakte in Parijs-Nice zijn tweede ritzege op rij. De Deen had daarvoor ook een speciale viering, waarbij zijn gezin opnieuw centraal stond.

In de vierde en uitgeregende etappe van Parijs-Nice had Jonas Vingegaard al een stevige optie genomen op de eindzege. Een dag later zette hij zijn concurrenten op nog meer achterstand met een solo van 20 kilometer. 

Familie altijd in de buurt van Vingegaard

Vingegaard had ook wat meer tijd voor zijn viering en die was dan ook uitgebreid. Na het gebruikelijke kushandje richting de camera en een kus op zijn trouwring, kuste de Deen ook drie keer zijn stuur. 

"Daar hangt een foto van mijn familie", zei Vingegaard achteraf bij SporzaOp die foto staan zijn vrouw Trine, zijn dochtertje Frida en zoontje Hugo. "Zo heb ik ze altijd bij me op de fiets."

"Ze betekenen echt alles voor mij. Ik zou dit niet kunnen doen zonder hen. Ze zijn er altijd voor mij", ging Vingegaard nog verder. En zo kon Vingegaard ook revanche nemen na zijn valpartij en opgave vorig jaar. 

Vingegaard nam revanche na val opgave jaar geleden

"Het is grappig, want op een bepaald moment had ik het gevoel dat een plaats leek op de plek waar ik viel, maar ik wist niet dat we daar zouden passeren", lachte Vingegaard in het flashinterview. "Het is fijn om zo toch revanche te nemen."

