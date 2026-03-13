Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De kampioenschappen zullen opnieuw een belangrijk doel worden voor Remco Evenepoel. Al zal hij wellicht één kampioenschap links laten liggen dit jaar.

Eind vorig jaar pakte Remco Evenepoel vier medailles op vier kampioenschappen. Op het EK en WK tijdrijden pakte Evenepoel overtuigend de gouden medaille, in de wegrit van het EK en WK moest hij tevreden zijn met zilver. 

Voor Evenepoel blijven de kampioenschappen een belangrijk doel, vooral omdat hij nog één titel mist op zijn palmares: de Europese titel op de weg. Dat kampioenschap zal hij dit jaar dan ook opnieuw rijden. 

Evenepoel zal EK tijdrijden niet rijden

Het EK tijdrijden zal Evenepoel wel links laten liggen. De tijdrit wordt dit jaar de woensdag na het EK op de weg gereden, maar dat is ook enkele dagen voor de Ronde van Lombardije, waar Evenepoel een doel van maakt. 

Het EK wordt opnieuw de week na het WK gereden, maar dan wel in Canada waardoor er sprake zou zijn van een jetlag enkele dagen na de wegrit. "Ik begrijp de kalender dus wel, maar het zal wel gevolgen hebben voor Remco", zegt bondscoach Serge Pauwels bij WielerFlits

Volle focus Evenepoel op WK in Canada

Lees ook... "Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel
"Op de wereldkampioenschappen in Canada gaat hij wel terug voor beide titels, hebben we besproken", stelt Pauwels nog. Het WK tijdrijden wordt op 20 september gereden, het WK op de weg op 27 september. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Serge Pauwels

Meer nieuws

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

10:00
Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

09:00
🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

08:30
Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

07:35
"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

07:00
Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

21:30
"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

20:30
"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

12:00
Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

20:00
Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

19:00
Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

12/03
Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

18:00
Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

16:57
Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

16:30
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

16:00
🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

15:31
UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

15:00
Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

14:00
Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

13:30
Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

13:00
'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

12:30
Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

11:00
Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

12/03
Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

12/03
Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

12/03
Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

12/03
Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

12/03
Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup' Naast de fiets

Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup'

11/03
Sven Vanthourenhout komt met update over Remco Evenepoel

Sven Vanthourenhout komt met update over Remco Evenepoel

11/03
Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

11/03
Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

11/03
"Dan stop ik onmiddellijk met koersen": Victor Campenaerts spreekt klare taal

"Dan stop ik onmiddellijk met koersen": Victor Campenaerts spreekt klare taal

11/03
"Ze zijn een beetje verrast": Decathlon moet volgens Bakelants overschakelen op plan B

"Ze zijn een beetje verrast": Decathlon moet volgens Bakelants overschakelen op plan B

11/03
'Kangoeroe' Vingegaard valt op met bijzondere kledij, maar pakt wel de ritzege

'Kangoeroe' Vingegaard valt op met bijzondere kledij, maar pakt wel de ritzege

11/03
🎥 Philipsen en De Lie reageren uiteenlopend op plekje in de top drie in de Tirreno-Adriatico

🎥 Philipsen en De Lie reageren uiteenlopend op plekje in de top drie in de Tirreno-Adriatico

11/03
🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken

🎥 Fikse domper in Parijs-Nice: gele trui moet de strijd staken

11/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Remco Evenepoel Jasper Philipsen Juan Ayuso Victor Campenaerts Jan Bakelants Tom Boonen Tadej Pogacar Christoph Roodhooft Sven Vanthourenhout Wesley Sonck Greg Van Avermaet Tiesj Benoot Van Eetvelt Lennert Edward Planckaert Matteo Jorgenson Dirk De Wolf

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved