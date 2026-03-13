Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

De kampioenschappen zullen opnieuw een belangrijk doel worden voor Remco Evenepoel. Al zal hij wellicht één kampioenschap links laten liggen dit jaar.

Eind vorig jaar pakte Remco Evenepoel vier medailles op vier kampioenschappen. Op het EK en WK tijdrijden pakte Evenepoel overtuigend de gouden medaille, in de wegrit van het EK en WK moest hij tevreden zijn met zilver.

Voor Evenepoel blijven de kampioenschappen een belangrijk doel, vooral omdat hij nog één titel mist op zijn palmares: de Europese titel op de weg. Dat kampioenschap zal hij dit jaar dan ook opnieuw rijden.

Evenepoel zal EK tijdrijden niet rijden

Het EK tijdrijden zal Evenepoel wel links laten liggen. De tijdrit wordt dit jaar de woensdag na het EK op de weg gereden, maar dat is ook enkele dagen voor de Ronde van Lombardije, waar Evenepoel een doel van maakt.

Het EK wordt opnieuw de week na het WK gereden, maar dan wel in Canada waardoor er sprake zou zijn van een jetlag enkele dagen na de wegrit. "Ik begrijp de kalender dus wel, maar het zal wel gevolgen hebben voor Remco", zegt bondscoach Serge Pauwels bij WielerFlits.

Volle focus Evenepoel op WK in Canada

"Op de wereldkampioenschappen in Canada gaat hij wel terug voor beide titels, hebben we besproken", stelt Pauwels nog. Het WK tijdrijden wordt op 20 september gereden, het WK op de weg op 27 september.