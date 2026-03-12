Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

Tadej Pogacar is de kasseien van Parijs-Roubaix nog eens gaan verkennen. Wout van Aert is niet echt onder de indruk van de verkenning van de wereldkampioen.

Geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico voor Tadej Pogacar, de wereldkampioen rijdt dit voorjaar enkel nog monumenten. De volgende afspraak is Milaan-Sanremo op 21 maart, maar ook Parijs-Roubaix zit al in zijn achterhoofd.

Het zijn de enige twee monumenten die Pogacar nog niet kon winnen en waar hij dit jaar weer zal moeten afrekenen met Mathieu van der Poel. Maar ook Wout van Aert zal er twee keer aan de start staan.

Pogacar gaat Parijs-Roubaix verkennen

Van Aert zag de beelden van de verkenning van Pogacar op zijn sociale media, maar echt onder de indruk was hij niet. "Het is vrij normaal dat zij zich goed voorbereiden. Dat doen ook wij", zei Van Aert bij Sporza.

"Maar het is duidelijk dat Pogacar er zijn zinnen op heeft gezet." Pogacar ging nu met Florian Vermeersch verkennen, eind december werd de wereldkampioen al eens op de kasseien gespot met Tim Wellens.

Kan Pogacar nu wel Van der Poel kloppen in Parijs-Roubaix?

Vorig jaar maakte Pogacar zijn debuut in Parijs-Roubaix. Op 39 km van de streep ging hij in de fout in een bocht en kwam Pogacar ten val, Van der Poel reed weg en Pogacar kreeg de Nederlander niet meer te pakken.



