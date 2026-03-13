Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

Ilan Van Wilder is niet meer van start gegaan in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. De kopman van Soudal Quick-Step was al verkouden en het koude weer heeft hem geen goed gedaan.

Van Wilder weggezakt in klassement Tirreno-Adriatico

Een goed eindklassement in Tirreno-Adriatico mocht Ilan Van Wilder na de vierde etappe in Tirreno-Adriatico al vergeten. Hij rolde pas als 116de over de streep, op net geen zeven minuten van Mathieu van der Poel.

Van Wilder volgde zo al bijna acht minuten op van leider Pellizzari en er staan de komende twee dagen nog lastige etappes voor de klassementsrenners op het programma. Zicht op beterschap was er dan ook niet meer.

Verkoudheid dwingt Van Wilder tot opgave

"Wegens ziekte zal Ilan Van Wilder niet aan de start van de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico staan. The Wolfpack wenst hem een spoedig herstel", laat Soudal Quick-Step dan ook weten op zijn sociale media.

Van Wilder kampte al sinds het begin van Tirreno-Adriatico met een verkoudheid, maar kon het verlies in het klassement in de eerste drie dagen beperken tot een minuut. Na de derde etappe stond hij 17de op 54 seconden.

Het regenweer en de lage temperaturen in de tweede en derde etappe zullen er echter hebben ingehakt bij Van Wilder. Als Van Wilder hersteld is, zal de Ronde van het Baskenland (6 tot 11 april) wellicht zijn eerstvolgende koers worden.



