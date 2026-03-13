Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen
Foto: © photonews

Jasper Philipsen lijkt klaar voor Milaan-Sanremo. In de lastige finale van de vierde etappe van Tirreno-Adriatico eindigde hij kort achter ploegmaat Mathieu van der Poel.

Met een derde plaats in de derde etappe moest Jasper Philipsen in de sprint zijn meerdere erkennen in Lund Andresen en De Lie. Zijn prestatie in de vierde etappe gaf echter nog meer aan hoe goed de vorm van Philipsen is. 

Roodhooft onder de indruk van Philipsen

In rit van 215 kilometer en zo'n 2750 hoogtemeters, een finale met drie beklimmingen in de laatste 30 kilometer, met onder meer de Tortoreto (1,5 km aan gemiddeld 8.4%), eindigde Philipsen op plaats 25. 

En dat op amper 26 seconden van ploegmaat Mathieu van der Poel. "Vergeleken met waar de andere sprinters zaten, is dat super goed, met het oog op wat de komende weken nog komt", zegt Christoph Roodhooft bij HLN

Philipsen veel beter dan Magnier en Milan

Paul Magnier en Jonathan Milan, sprinters die volgende week ook aan de start staan in Milaan-Sanremo, kwamen met de laatste groep over de streep op net geen kwartier van Van der Poel. 

"Jasper is conditioneel beter dan een jaar geleden", ziet Roodhooft dan ook. Alpecin-Premier Tech lijkt zo net als in 2024 twee troeven te kunnen uitspelen in Milaan-Sanremo in de strijd tegen Tadej Pogacar. 

