Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

Jasper Philipsen werd nog opgeroepen als vervanger voor Kaden Groves in Tirreno-Adriatico. Daardoor moet hij voor Milaan-Sanremo nog eens over en weer naar België voor Nokere Koerse.

Ongeplande deelname Philipsen aan Tirreno-Adriatico

Voor Jasper Philipsen staat de teller nog op nul zeges dit jaar, maar daar maakt hij zich weinig zorgen over. Deze week werkt Philipsen nog aan zijn vorm in Tirreno-Adriatico, al was het eigenlijk niet de bedoeling dat hij daar aan de start zou staan.

Philipsen was aan het trainen in het Spaanse Denia toen hij twee dagen voor de start van Tirreno-Adriatico de vraag kreeg van de ploegleiding om de geblesseerde Kaden Groves te vervangen.

Nokere Koerse en Milaan-Sanremo voor Philipsen

Philipsen kwam aan de start en sprintte in de derde etappe naar de derde plaats. Zondag krijgt hij nog een kans om te sprinten voor de overwinning. Al zorgt zijn deelname aan Tirreno-Adriatico wel voor een onaangenaam reisschema.

"Het gevolg is dat hij volgende week voor Nokere Koerse (op woensdag 18 maart, nvdr.) over en weer moet vliegen tussen Italië en België", zegt vader Patrick Philipsen bij Het Nieuwsblad.



Al moet dat voor Philipsen geen nadeel zijn. In 2024 deed hij dat ook al, toen sprintte hij drie dagen na de slotrit van Tirreno-Adriatico naar de derde plaats in Nokere Koerse, nog eens drie dagen later won hij Milaan-Sanremo.