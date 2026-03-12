Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Wout van Aert moest tevreden zijn met een vijfde plaats in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. Van Aert reageerde in de slotkilometer iets te gretig op twee uitvallen.

Voor het eerst dit seizoen stak Wout van Aert zijn hand uit naar een overwinning. Tot de slotkilometer ging alles goed in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico, maar dan vielen eerst Christen en daarna Ganna aan.

Van Aert reageerde en reed het gat dicht, met Van der Poel in zijn wiel. De Nederlander liet Van Aert het werk doen en lanceerde dan op 300 meter van de streep zijn sprint. Bij Van Aert was het beste eraf en hij moest tevreden zijn met plek vijf.

Van Aert geeft foutje toe in de sprint

"Het is altijd moeilijk om te sprinten in een kleine groep. Ik reageerde te snel op die late uitval. Daar had ik mijn sprint al gereden", gaf Van Aert zijn fout achteraf toe bij Sporza. En in de sprint was Van der Poel ook gewoon de beste.

"Achter hem raakte niemand nog aan zijn wiel. Hij was de sterkste. Dat moet je ook kunnen toegeven." Al was Van Aert wel tevreden met de koers die hij en zijn ploeg Visma-Lease a Bike hebben gereden.

Op het laatste klimmetje met percentages tot 20% moest Van Aert ook helemaal over de limiet gaan, om de sprinters af te schudden. Maar Van der Poel lossen lukte net niet, al blijft Van Aert wel tevreden met zijn vorm.