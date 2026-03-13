Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers
Foto: © photonews

Thibau Nys moet het klassiek voorjaar en dus de Waalse klassiekers missen door een operatie aan zijn knie. Voor Nys is het een stevige teleurstelling.

Thibau Nys zou normaal op 4 april aan zijn seizoen beginnen in de GP Miguel Indurain, de enige wegkoers die hij vorig jaar won, om dan via de Ronde van het Baskenland toe te werken naar de klassiekers. 

Nys deed het vorig jaar goed in zijn eerste voorjaar in de Ardennen. In de Amstel Gold Race werd Nys twaalfde, in de Waalse Pijl achtste en in Luik-Bastenaken-Luik sprintte Nys naar een knappe vijfde plaats. 

Nys moet de klassiekers missen

Dit jaar moet Nys de heuvelklassiekers dus missen door een operatie aan zijn knie. "Het breekt mijn hart dat ik de belangrijkste koersen van het jaar ga missen", schrijft Nys op zijn sociale media

"Ik was nochtans klaar voor een groots seizoen, klaar om een grote stap voorwaarts te zetten. Maar dit is het leven. Ik wil mijn hele team bedanken voor de beste zorgen. I'll be back", besloot Nys met een stevig verband om zijn knie. 

Rentree van Nys in de Giro?

Waar en wanneer Nys zijn rentree zal maken, is nog niet duidelijk. De Giro zou dit jaar op zijn programma staan, de Italiaanse grote ronde gaat dit jaar op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar. 

Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

15:05
Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

18:00
🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

🎥 Vluchter Valgren houdt stand in Tirreno-Adriatico, Tejada is de beste in Parijs-Nice

17:00
"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

"Het helpt niet": bondscoach betreurt uitspraak Widar en geeft hem gouden raad

16:00
Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

14:00
Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

13:30
Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

13:00
Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

12:30
Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

11:30
Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

11:00
"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

10:00
Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

09:00
🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

08:30
Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

08:00
Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

07:35
"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

07:00
Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

21:30
"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

20:30
Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

20:00
Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

19:00
Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

12/03
Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

12/03
Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

12/03
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

12/03
🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

12/03
UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

12/03
Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

12/03
Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

12/03
Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

12/03
'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

12/03
"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

12/03
Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

12/03
Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

12/03
Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

12/03
Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

12/03
Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

12/03

