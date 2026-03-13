Thibau Nys reageert aangeslagen op het missen van de klassiekers

Thibau Nys moet het klassiek voorjaar en dus de Waalse klassiekers missen door een operatie aan zijn knie. Voor Nys is het een stevige teleurstelling.

Thibau Nys zou normaal op 4 april aan zijn seizoen beginnen in de GP Miguel Indurain, de enige wegkoers die hij vorig jaar won, om dan via de Ronde van het Baskenland toe te werken naar de klassiekers.

Nys deed het vorig jaar goed in zijn eerste voorjaar in de Ardennen. In de Amstel Gold Race werd Nys twaalfde, in de Waalse Pijl achtste en in Luik-Bastenaken-Luik sprintte Nys naar een knappe vijfde plaats.

Nys moet de klassiekers missen

Dit jaar moet Nys de heuvelklassiekers dus missen door een operatie aan zijn knie. "Het breekt mijn hart dat ik de belangrijkste koersen van het jaar ga missen", schrijft Nys op zijn sociale media.

"Ik was nochtans klaar voor een groots seizoen, klaar om een grote stap voorwaarts te zetten. Maar dit is het leven. Ik wil mijn hele team bedanken voor de beste zorgen. I'll be back", besloot Nys met een stevig verband om zijn knie.

Rentree van Nys in de Giro?

Waar en wanneer Nys zijn rentree zal maken, is nog niet duidelijk. De Giro zou dit jaar op zijn programma staan, de Italiaanse grote ronde gaat dit jaar op 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar.