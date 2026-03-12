Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Gianni Vermeersch maakte dit voorjaar al indruk met een vijfde plaats in de Strade Bianche. Op zijn 33ste lijkt Vermeersch beter dan ooit te zijn.

Met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe maakte Gianni Vermeersch op zijn 33ste nog een grote transfer. In de eerste voorjaarskoersen bewijst hij echter dat hij zijn plaats bij de Duitse topploeg waard is. 

Boonen onder de indruk van Vermeersch

Met zijn vijfde plaats in de Strade Bianche deed Vermeersch nooit beter in een een eendagskoers in de WorldTour. "Hij is een van de laatste der Mohikanen", omschrijft Boonen bij Wielerclub Wattage Vermeersch met een gezegde.

"In een tijdperk waarin ze altijd maar jonger en jonger komen  bovendrijven in de koers, doet Gianni het op de old school manier: hij wordt elk jaar een beetje beter", zegt hij over de 33-jarige Vermeersch. 

De grootste troef van Vermeersch is volgens Boonen zijn koersintellect. "Gianni is een heel slimme kerel die een ploeg mee kan dragen en een beslissende rol vervult in de wedstrijd. Ik ben echt fan van hem."

Van der Poel nam druk weg voor Vermeersch

Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is
De voorbije jaren reed Vermeersch wel altijd in een dienende rol bij Alpecin-Premier Tech. "Door Van der Poel in de ploeg kon Vermeersch altijd tweede viool spelen en zelf ook resultaten rijden. Zat Vermeersch bij een andere ploeg als kopman, was hem dat nooit gelukt."

