Nog even niet op de fiets: Thibau Nys mist start van seizoen door operatie

Thibau Nys zou over zo'n drietal weken aan zijn wegseizoen beginnen, maar dat zal niet doorgaan. Nys moest een operatie aan zijn knie ondergaan.

"Thibau Nys ondergaat succesvolle operatie aan het prepatellair frictiesyndroom." Met die boodschap, samen met een foto van een lachende Nys op een ziekenhuisbed, kondigde Lidl-Trek het nieuws aan.

Nys had al langer last van wrijving op zijn linkerknie na een val. "Recent ongemak tijdens training was uiteindelijk de aanleiding voor een operatie. Thibau werd behandeld in het ziekenhuis van Herentals."

"De ingreep was een succes en Thibau is inmiddels naar huis teruggekeerd om aan zijn herstel te beginnen. Er is minimaal drieënhalve week rust nodig voordat hij weer kan gaan trainen. Zijn terugkeer in competitie zal afhangen van zijn herstel."

Geen Waalse klassiekers, wel Giro voor Nys?

De Waalse klassiekers eind april lijken dan ook onhaalbaar voor Nys. Wellicht zou Nys dit jaar ook zijn debuut maken in de Giro, die op 8 mei van start gaat in Bulgarije. Het is maar de vraag of de Belgische kampioen veldrijden dat zal halen.

Als Nys deze winter opnieuw een volledig seizoen in het veld wil rijden, dan zal zijn seizoen op de weg erg kort zijn. De voorbije twee seizoenen was de Bretagne Classic eind augustus telkens de laatste wegkoers van Nys.



