Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"
Mathieu van der Poel heeft na de tweede ook de vierde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De komende twee ritten beloven zwaar te worden, te zwaar voor Van der Poel om zich te mengen.

En of hij klaar is voor Milaan-Sanremo. Mathieu van der Poel overleefde de vierde etappe van Tirreno-Adriatico met glans en profiteerde optimaal van het werk van Visma-Lease a Bike en Wout van Aert. 

Van der Poel beseft dat Milaan-Sanremo belangrijkste doel is

De Nederlander sprintte weg van alles en iedereen en won zijn tweede etappe in drie dagen tijd. Van der Poel lijkt dan ook klaar om over iets meer dan een week de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. 

De volgende twee ritten zijn iets zwaarder van profiel. "Als er nog kansen komen, zal ik die zeker niet laten liggen, maar ik wil ook niet te gulzig worden. Het is volgende week dat het te doen is", zegt Van der Poel bij HLN. `

Roodhooft ziet Van der Poel zich liever kalm houden

Ploegleider Christoph Roodhooft waarschuwt Van der Poel echter wel. In 2021 ging hij in Tirreno-Adriatico ook elke dag de strijd aan met Pogacar en Van Aert, maar dat brak hem dan wel zuur op in Milaan-Sanremo. 

"We zullen niet de fout maken van in 2021, toen Mathieu misschien te veel heeft gedaan." De komende twee ritten zijn volgens Roodhooft te zwaar om te kunnen winnen, al kan Van der Poel er wel nog een leuke dag van maken.

Mathieu Van Der Poel
Christoph Roodhooft

