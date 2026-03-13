Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Paul Seixas is nog maar 19 jaar, maar de Fransman lijkt nu al tot de wereldtop te behoren. Al zag Jan Bakelants ook Remco Evenepoel straffe dingen doen op die leeftijd.

Vorig jaar stak Paul Seixas al zijn neus aan het venster, op zijn 18de werd hij al achtste in het eindklassement van de Dauphiné. Net na zijn 19de verjaardag werd Seixas ook derde op het EK en zevende in Lombardije.

Dit seizoen trekt hij de lijn  gewoon door met al een ritzege in de Ronde van de Algarve, een solo van 40 kilometer in de Faun Ardèche Classic en een tweede plaats bij zijn debuut in de Strade Bianche. 

Bakelants onder de indruk van Seixas

"Seixas probeerde in de Strade lang een vuist te maken tegen Pogacar. Zoiets hebben we de 19-jarige Pogacar niet zien doen", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub WattagePogacar werd ook pas prof op zijn 20ste. 

Was Evenepoel nog beter dan Seixas?

Toch wil Bakelants ook nuanceren dat Seixas niet uniek is. "Om de Seixas-hype toch wat te temperen: ene Remco Evenepoel was op zijn 19e minstens even goed of misschien zelfs beter dan Seixas."

"Want Remco won op zijn 19e de Clasica San Sebastian op een heel straffe manier", besluit Bakelants nog. Met een solo van 8,8 kilometer won Evenepoel met 42 seconden voorsprong op een groepje met Van Avermaet en Hirschi. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Jan Bakelants

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Juan Ayuso Jasper Philipsen Tadej Pogacar Jan Bakelants Serge Pauwels Victor Campenaerts Thibau Nys Tom Boonen Dirk De Wolf Jose De Cauwer Christoph Roodhooft Sven Vanthourenhout Domen Novak Thijs Zonneveld Ilan Van Wilder

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved