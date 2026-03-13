Was Evenepoel nog beter? Bakelants tempert hype over 19-jarige Seixas

Paul Seixas is nog maar 19 jaar, maar de Fransman lijkt nu al tot de wereldtop te behoren. Al zag Jan Bakelants ook Remco Evenepoel straffe dingen doen op die leeftijd.

Vorig jaar stak Paul Seixas al zijn neus aan het venster, op zijn 18de werd hij al achtste in het eindklassement van de Dauphiné. Net na zijn 19de verjaardag werd Seixas ook derde op het EK en zevende in Lombardije.

Dit seizoen trekt hij de lijn gewoon door met al een ritzege in de Ronde van de Algarve, een solo van 40 kilometer in de Faun Ardèche Classic en een tweede plaats bij zijn debuut in de Strade Bianche.

Bakelants onder de indruk van Seixas

"Seixas probeerde in de Strade lang een vuist te maken tegen Pogacar. Zoiets hebben we de 19-jarige Pogacar niet zien doen", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. Pogacar werd ook pas prof op zijn 20ste.

Was Evenepoel nog beter dan Seixas?

Toch wil Bakelants ook nuanceren dat Seixas niet uniek is. "Om de Seixas-hype toch wat te temperen: ene Remco Evenepoel was op zijn 19e minstens even goed of misschien zelfs beter dan Seixas."

"Want Remco won op zijn 19e de Clasica San Sebastian op een heel straffe manier", besluit Bakelants nog. Met een solo van 8,8 kilometer won Evenepoel met 42 seconden voorsprong op een groepje met Van Avermaet en Hirschi.