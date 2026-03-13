Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel zal in Milaan-Sanremo opnieuw een van de topfavorieten zijn. Al weet de tweevoudige winnaar ook wie hij naast Tadej Pogacar in de gaten zal moeten houden.

Wint Van der Poel derde keer Milaan-Sanremo?

Met Milaan-Sanremo staat het eerste monument van het seizoen voor de deur. Volgende week zaterdag zullen de Cipressa en de Poggio opnieuw een hoofdrol spelen in de finale van Milaan-Sanremo.

Mathieu van der Poel won in 2023 en 2025 al Milaan-Sanremo en toonde in Tirreno-Adriatico al dat hij klaar is om een gooi te doen naar een derde overwinning en zo naast Coppi, De Vlaeminck en Freire te komen.

Van der Poel verwacht Ganna in Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar heeft echter ook een doel gemaakt van Milaan-Sanremo, de wereldkampioen werd de voorbije twee jaar derde. Al beseft Van der Poel ook dat Pogacar niet zijn enige concurrent zal zijn.

Hij verwacht dat Filippo Ganna net als vorig jaar op de afspraak zal zijn. "Zijn tijdrit maandag was al superindrukwekkend en dat hij er nu bij is in een groep met bijna alleen klimmers, zegt genoeg", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

In de groep van dertien renners die voor de zege sprintte, was Ganna met Van Aert de enige renner boven de 75 kg. "Vorig jaar was Ganna al bijzonder sterk in Sanremo. Ik verwacht hem straks op hetzelfde niveau", besluit Van der Poel nog.