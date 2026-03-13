Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo

Meer dan Pogacar alleen: Van der Poel noemt gevaarlijke klant voor Milaan-Sanremo
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel zal in Milaan-Sanremo opnieuw een van de topfavorieten zijn. Al weet de tweevoudige winnaar ook wie hij naast Tadej Pogacar in de gaten zal moeten houden.

Wint Van der Poel derde keer Milaan-Sanremo?

Met Milaan-Sanremo staat het eerste monument van het seizoen voor de deur. Volgende week zaterdag zullen de Cipressa en de Poggio opnieuw een hoofdrol spelen in de finale van Milaan-Sanremo. 

Mathieu van der Poel won in 2023 en 2025 al Milaan-Sanremo en toonde in Tirreno-Adriatico al dat hij klaar is om een gooi te doen naar een derde overwinning en zo naast Coppi, De Vlaeminck en Freire te komen. 

Van der Poel verwacht Ganna in Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar heeft echter ook een doel gemaakt van Milaan-Sanremo, de wereldkampioen werd de voorbije twee jaar derde. Al beseft Van der Poel ook dat Pogacar niet zijn enige concurrent zal zijn. 

Hij verwacht dat Filippo Ganna net als vorig jaar op de afspraak zal zijn. "Zijn tijdrit maandag was al superindrukwekkend en dat hij er nu bij is in een groep met bijna alleen klimmers, zegt genoeg", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad. 

Lees ook... Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders
In de groep van dertien renners die voor de zege sprintte, was Ganna met Van Aert de enige renner boven de 75 kg.  "Vorig jaar was Ganna al bijzonder sterk in Sanremo. Ik verwacht hem straks op hetzelfde niveau", besluit Van der Poel nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Filippo Ganna

Meer nieuws

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

Tweede troefkaart in Milaan-Sanremo? Roodhooft erg onder de indruk van Philipsen

13:30
Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

Signaal voor Milaan-Sanremo? Uitspraken Van der Poel en Van Aert totaal anders

09:00
Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

Stevige kanttekening bij tweede plaats: De Wolf nuanceert sterke prestatie van De Lie

13:00
Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

Zonneveld erg kritisch voor "nieuweling" Van Aert: "Hoe kan hij dat nu denken?"

12:30
Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

Roodhooft pakt uit met waarschuwing voor Van der Poel: "Niet die fout maken"

07:35
Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

Ex-wereldkampioen en ploegmaat van Wout van Aert staat maanden aan de kant

11:30
Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

Soudal Quick-Step komt met slecht nieuws over kopman Ilan Van Wilder

11:00
"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

"Pizza, bier, PlayStation": ploegmaat doet boekje open over eerste Tourzege van Pogacar

10:00
🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

🎥 Vingegaard pakt uit met speciaal zegegebaar en legt ook uit waarom

08:30
Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

Bondscoach Pauwels verklapt het: Evenepoel laat één kampioenschap links liggen in 2026

08:00
"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

"Dan wordt het van het goede te veel": De Cauwer wil één iets liever niet zien

07:00
Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

Wat maakt Vermeersch zo goed? Boonen wijst op zijn grootste kwaliteit

21:30
"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

"Hij zal het nooit leren": Van Aert op de korrel genomen na tactische fout

20:30
Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

Gerekend op Van Aert: Van der Poel onthult waarom hij kon profiteren

16:00
Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

Onverwachte deelname zorgt voor vervelend gevolg voor Jasper Philipsen

20:00
Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

Pogacar ging Parijs-Roubaix verkennen: Van Aert laat zich niet van de wijs brengen

19:00
Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

Campenaerts wilde zich ook op andere manier tonen: "Grappig verhaal, maar..."

18:00
Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

Met dank aan sterke Campenaerts: Vingegaard zet de puntjes op de i in Parijs-Nice

16:57
Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

Geen eerste zege in 2026: Wout van Aert geeft foutje in de sprint toe

16:30
🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

🎥 Van der Poel profiteert van overijverige Van Aert en pakt tweede ritzege in Tirreno-Adriatico

15:31
UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

UCI schorst wielerploeg een maand na twee positieve dopinggevallen

15:00
Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

Wat scheelde er met Kopecky in Strade Bianche? De Wolf onthult echte oorzaak

12/03
Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

Is Pogacar te dominant? Boonen zegt wat het grootste probleem is

12/03
Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

Speciale kledingkeuze van Vingegaard: Van Aert en Van der Poel hebben duidelijke mening

12/03
'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

'Vertrek bij Lotto-Intermarché? Topploeg toont interesse in Arnaud De Lie'

12/03
"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

"Daar moeten ze bijsturen": bondscoach Pauwels weet wat er fout ging bij Evenepoel

12/03
Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

Wordt het eindelijk zijn dag? Wout van Aert ziet gunstige voortekenen

12/03
Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

Eerste zege van 2026 blijft uit: vader Philipsen zegt waarom er geen sprake is van paniek

12/03
Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

Soudal Quick-Step afwezig in waaierslag, Bakelants velt streng oordeel

12/03
Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

Arnaud De Lie verrast met tweede plaats en bijt van zich af na kritiek

12/03
Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

Van Aert te bang om risico's te nemen? Bakelants komt met opvallend antwoord

12/03
Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

Opgave in de gele trui: Lidl-Trek deel verdict over blessures van Juan Ayuso

12/03
Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

Benoot spreekt klare taal over interesse van Team UAE in Seixas

12/03
Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup' Naast de fiets

Terug van weggeweest: ex-wielrenner duikt op in nieuwe jaargang van 'De Container Cup'

11/03
Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

Lotto-Intermarché onthult de stevige kostprijs van een stage

11/03
Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

Dat klinkt niet goed: "Dat is iets waar Van Aert met zijn voorjaarsambities tegenaan gaat lopen"

11/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Remco Evenepoel Jasper Philipsen Tadej Pogacar Juan Ayuso Jan Bakelants Victor Campenaerts Tom Boonen Christoph Roodhooft Dirk De Wolf Ilan Van Wilder Sven Vanthourenhout Wesley Sonck Greg Van Avermaet Tiesj Benoot Karsten Kroon Van Eetvelt Lennert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved